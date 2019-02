Ferrara, 7 febbraio 2019 - Superstrada Ferrara-Mare chiusa tra Ostellato e Rovereto in entrambe le direzioni. Il provvedimento è stato preso dopo che un cittadino ha segnalato ai carabinieri le condizioni ammalorate di un pilone del ponte che passa sopra la tratta. Sul posto oltre ai carabinieri anche i vigili del fuoco, giunti tra Ostellato e Rovereto per un primo sopralluogo.

"Attenzione – questo il messaggio del sindaco di Ostellato Andrea Marchi – la superstrada Ferrara Mara nel tratto Ostellato-Rovereto in entrambe le direzioni è momentaneamente chiusa".

Il primo sopralluogo dei tecnici intervenuti ha messo in evidenza un bullone svitato nel pilone che sorregge il ponte tra gli svincoli di Rovereto e Migliarino. Vige ancora incertezza sui tempi di riapertura della tratta che collega Ferrara con Porto Garibaldi. I tecnici di Anas hanno deciso di chiudere la tratta fino alle prime luci di domani mattina quando potranno verificare, in condizioni non di buio, le reali condizioni della struttura, Per ora si sa che sono stati trovati pezzi di asfalto proprio in corrispondenza dei giunti del ponte. La tratta che collega la città estense alla costa resta chiusa tra gli svincoli di Migliarino e Rovereto.