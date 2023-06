Superstrada, viaggio sulla Ferrara-Mare: "Buche, crepe e proteste. La mia odissea quotidiana"

Ferrara, 11 giugno 2023 – Matteo Bianconi, 44 anni, si fa il segno della croce almeno quattro volte al giorno. Quattro volte al giorno – amara medicina – percorre con il suo Volvo la Ferrara Mare. Da Pomposa, dove carica il camion con i prodotti di Conserve Italia fino alla città. Li varca la sbarra del casello dell’autostrada A 13 e punta il muso di vetro, lamiera e ruote verso Bologna. Lo snodo ferroviario. Sono tante ma lui le conosce (quasi) tutte le buche, crepe, avvallamenti e cedimenti di quei 45 chilometri che da via Ravenna arrivano – una striscia dove si misurano sobbalzi e maledizioni – a Porto Garibaldi. Da anni, sempre peggio.

C’è speranza?

"Una c’è, che lungo la corsia di sorpasso ci siano poche auto. Perché lì, in quella corsia, siamo costretti a procedere se vogliamo salvare il carico, gli ammortizzatori, i freni e le ruote del mezzo. Lo sa che ogni due anni devo cambiarli? Altrimenti non passi la revisione. Mi è esploso anche il lunotto di vetro sul tetto del camion. Il meccanico ha detto che molto probabilmente la causa sono stati i continui sobbalzi, le buche che alla fine hanno incrinato e mandato in frantumi la paratia. E anche lì, a pagare sono sempre io".

Non sta esagerando?

"Magari. Il tratto che va da Rovereto (Ostellato) a Masi San Giacomo, Voghiera, Gualdo sembra una strada bombardata di Beirut. Anni Settanta, c’era la guerra. E ogni anno la situazione peggiora. L’anno scorso volevano fare i lavori pure nel pieno dell’estate, sarebbe stato un danno enorme per il turismo. Poi ci hanno ripensato grazie alla forte pressione di sindaci e della stessa Provincia".

Già, i sindaci. Alcuni di loro dicono che se la vogliono comprare pur di porre fine a questo strazio.

"Una provocazione, non hanno i soldi nemmeno per tagliare l’erba. Vorrei però spezzare una lancia".

La spezzi. Per chi?

"Per il sindaco di Ostellato. Elena Rossi si è sempre battuta e continua a battersi perché sistemino la strada, ha sempre alzato la voce quando gli automobilisti sono finiti a lato della carreggiata con il veicolo danneggiato, quando volevano fare i lavori durante la stagione turistica. Alcuni dei suoi colleghi manco li senti se non quando magari sono chiamati a firmare documenti insieme per denunciare la situazione. Un po’ appunto come è successo lo scorso anno per fermare le ruspe che stavano per accendere i motori nel pieno dell’estate. Follia".

Magari questa volta i soldi li trovano.

"Magari. A questo proposito segnalo che da giorni chiedo con altri residenti di tagliare l’erba, ormai ad altezza uomo, all’incrocio tra via Pomposa e Ponte Assa a Villanova dove abito. La risposta alla fine mi è arrivata, dalla Provincia. Ci hanno detto che il lavoro verrà fatto ma che per il momento non ci sono né uomini né mezzi. Altro che comprare la Super".

Suo figlio seguirà la sua strada?

"No, studia al Dams di Bologna. Vuole fare il regista. Sono fiero della sua scelta".

Il camion, una tradizione di famiglia. Da suo nonno a lei. Quasi una fede.

"L’impresa è stata fondata nel 1977, tanti anni fa. Guidare mi piace, magari su strade non ridotte così. Ma la mia fede, da 40 anni, è per la Spal. Anche qui, come per la Ferrara Mare, meglio stendere un velo pietoso".