"Superstrada Ferrara-mare, serve un’azione forte della politica"

"Se la Camera di Commercio intende essere il collante, allora noi dobbiamo essere il propulsore: solo con un’azione concertata e convergente potremo raggiungere finalmente l’obiettivo per cui da almeno un anno mi batto, ovvero la realizzazione di una superstrada adeguata alle esigenze del territorio e del turismo. E’ fondamentale che i rappresentanti politici svolgano instancabilmente un’attività di pungolo ai vertici di governo e le associazioni si facciano portavoce delle esigenze degli imprenditori per portare a casa, assieme, quello che il vicepresidente delle Cciaa Paolo Govoni ha definito progetto Ferrara-mare". Francesco Carità, consigliere comunale e provinciale, non ha dubbi e sposa con entusiasmo la linea della Camera di Commercio. "Un anno fa, alla tavola rotonda che convocai con le associazioni di categoria sul tema rovente della superstrada, della sua insufficiente manutenzione e degli infiniti cantieri estivi, promisi che non sarei arretrato di un centimetro: ora, nelle proposte di Govoni trovo piena conformità alle idee che come civico ho portato all’attenzione pubblica e ne sposo la linea. Impiantare sul territorio un’arteria a misura di turista, con un traffico snello e in sicurezza, non solo gioverebbe al visitatore della domenica, ma darebbe autentico ossigeno alle imprese avvilite da una situazione che si trascina da anni – incalza Carità – e che non incoraggia i turisti a ritornare, a causa dello stato attuale dell’arteria che collega la città ai Lidi e al Delta. Ma se questo grosso nodo fosse sciolto, senza dubbio le aziende riprenderebbero finalmente a investire con ottimismo".

Ne sono certi Carità e Govoni "con il quale ho potuto confrontarmi personalmente, anche in occasione di un recente convegno in cui sono intervenuto – ricorda il civico – proprio sul tema della Ferrara-mare, e con cui ho trovato grande sintonia nella volontà di individuare una soluzione definitiva". Le proposte del vicepresidente della Camera di Commercio sono in linea con le idee e le attività già svolte dal consigliere in questo mandato: "Pensare a una mappatura dello sviluppo infrastrutturale del territorio, anche in base alle esigenze delle imprese, è essenziale – conclude Carità – e contiamo che, superata la vecchia e penalizzante riforma Del Rio che ha depotenziato i governi delle Province con un’opportuna riforma che conferisca di nuovo potere politico a quest’organo di rappresentanza, potremo presto tornare ad imporci anche per una grande opera come la Ferrara-mare".

f. d. b.