Superstrada riaperta a Ostellato Ma da lunedì tornano i lavori

Sono terminati gli interventi urgenti di ripristino ed è stato riaperto ieri al traffico il raccordo della superstrada Ferrara-Porto Garibaldi all’altezza di Ostellato. Un provvedimenti temporaneo, comunica Anas, in concomitanza con il ponte del 2 giugno, ma dalla prossima settimana verranno calendarizzati gli interventi definitivi che richiederanno la temporanea parzializzazione del traffico.

Un provvedimeto resosi necessario dopo che, nei giorni scorsi, in quello stesso punto era stato rilevato un cedimento localizzato del terreno in corrispondenza di un attraversamento idraulico al di sotto della strada.

Una voragine in piena regola, molto pericolosa in un’arteria così trafficata e con il limite di velocità ai 90 kmh, perciò immediatamente era stata predisposta l’uscita obbligatoria a Rovereto, con rientro sul raccordo a Masi San Giacomo.

I tecnici e il personale Anas sono giunti sul posto per le necessarie valutazioni tecniche e per pianificare l’intervento di ripristino della pavimentazione, ma in questi giorni non sono mancate le polemiche e le reazioni da più parti.

La proposta forte, destinata a far discutere, è quella dell’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Ferrara Andrea Maggi.

"Ogni anno – ha precisato Maggi – ci troviamo alle prese con i grossi disagi creati dall’inizio dei cantieri sulla superstrada Ferrara-Mare nel pieno della stagione balneare. Questo crea ingenti disagi in particolare agli operatori economici della costa, oltre a impedire una corretta fruizione dell’arteria da parte

degli utenti. Per cui, stiamo ragionando di costituire un consorzio di Comuni attraverso il quale fare un’offerta ad Anas per acquisire l’intera strada fino

ai Lidi".

Il consorzio, nell’idea dell’assessore, avrebbe Ferrara come

capofila e coinvolgerebbe gli enti locali del territorio che costeggia la Super. Ognuno dei quali potrebbe partecipare all’acquisto della strada proporzionalmente rispetto alle proprie capacità economiche. L’ipotesi non è stata ancora condivisa con gli altri sindaci, ma l’assessore ferrarese assicura che verrà fatto al più presto, e lì sarà interessante capire che tipo di seguito ci potrà essere a questa proposta innovativa e in parte sorprendente". Una missione impossibile?

re. fe.