Superstrada, tutta la viabilità è riaperta

È stata riaperta in entrambi i sensi di marcia, dalla mattinata di ieri, la viabilità tra gli svincoli di Corte Centrale e Comacchio lungo il raccordo autostradale ‘Ferrara-Mare’. Il provvedimento è stato assunto dalla società Anas (che ha in gestione la superstrada che unisce Ferrara alla costa), al termine delle necessarie verifiche sul cavalcavia Poderale Pallotta nel territorio comacchiese, danneggiato a seguito di un incidente avvenuto nel pomeriggio di martedì. Un camion che stava percorrendo il tratto stradale in direzione Ferrara, ha colpito la sponda del ponte con il braccio gru e il materiale che trasportava sul rimorchio. Ciò ha provocato il distacco di calcinacci, finiti sull’asfalto, e di alcuni tondini metallici che penzolavano pericolosamente al di sopra della strada. Il conducente del camion, a seguito dell’accaduto, ha fermato il proprio mezzo nella prima piazzola di sosta utile, in attesa dell’arrivo delle unità di intervento. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del fuoco, i Carabinieri e la Polizia Locale di Comacchio, oltre agli operatori e ai tecnici di Anas. Subito è stato fermato il traffico in ambo le direzioni di marcia tra gli svincoli di Comacchio e Corte Centrale per consentire gli interventi di rimozione dei calcinacci e di messa in sicurezza dei tondini distaccati.

La viabilità è stata interdetta anche sul cavalcavia Poderale Pallotta, con gli agenti della Polizia Locale che hanno curato la gestione del traffico. I tecnici di Anas, poi, a seguito dei controlli effettuati sull’infrastruttura, già dalla serata di ieri hanno dato il via libera alla parziale riapertura del tratto di superstrada (in direzione Porto Garibaldi); successivamente, nella mattinata di ieri, è stata riaperta anche l’altra carreggiata in direzione Ferrara. È invece rimasta temporaneamente chiusa al traffico la viabilità sovrastante sul cavalcavia Poderale Pallotta per consentire ulteriori verifiche da parte dei tecnici della società Anas, dalla quale il Comune di Comacchio era in attesa di aggiornamenti.

Come già riportato ieri, fortunatamente l’episodio di martedì non ha causato feriti e non si sono verificati gravi incidenti. Solo tanta, comprensibile preoccupazione per la situazione di pericolo che si era venuta a creare a seguito del distacco di calcinacci e tondini.

Valerio Franzoni