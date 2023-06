Superstrada, via ai lavori "Solo da lunedì a venerdì"

di Federico Di Bisceglie

Ci siamo. Parte oggi la prima fase di asfaltature sulla ‘Super’ che collega la città alla costa. L’antipasto di un’estate da delirio? Non si sa. Certo è che i riflettori sulla Ferrara-mare e sui relativi disagi che i lavori durante la stagione estiva comportano in particolare agli operatori balneari sono accesi più che mai.

Ad ogni modo Anas fa sapere che "il piano degli interventi, che si svolgeranno in più fasi è stato condiviso e concordato con gli enti territoriali nell’ambito del comitato operativo per la viabilità dello scorso 11 maggio". C’è, tra le pieghe del comunicato della società che detiene la proprietà dell’arteria viaria, una notizia che farà piacere a tanti ferraresi. "Al fine di non influire con i flussi di traffico attesi nei week end – si legge nella nota diffusa da Anas – i lavori saranno svolti dal lunedì al venerdì". Ma andiamo alle zone coinvolte. "La prima fase dei lavori – scrivono dalla società – interesserà la carreggiata in direzione Ferrara dal chilometro 24,500 al chilometro 23. Pertanto, fino alle 18 di venerdì prossimo, sarà istituito il doppio senso di circolazione nella carreggiata opposta, in direzione Porto Garibaldi". Ormai quella della Ferrara-Mare è una vera e propria epopea di tragicità. Dallo scorso anno, grazie all’impegno bipartisan caldeggiato tra gli altri dal consigliere provinciale Francesco Carità (Ferrara Cambia) è stato istituito una sorta di ‘tavolo di crisi’ per chiedere risposte alla società responsabile dei lavori di manutenzione.

Dopo diverse ipotesi sulla risoluzione della problematica, sembra farsi spazio l’idea di fare della Ferrara-Mare un raccordo autostradale che presuppone il pagamento di un pedaggio. "Durante la riunione provinciale dei sindaci – aveva detto il deputato leghista, Davide Bergamini – ho sottolineato che questa arteria è un problema per tutti i territori, anche per quelli che non ne sono lambiti. Ho fatto presente il malcontento direttamente al ministro Salvini e subito sono arrivati 4,4 milioni per la Ferrara- mare. Ma non basta. Per ottenere risorse e arrivare quindi a una manutenzione definitiva, serve inserire un pedaggio e, con gli introiti, sistemare la ’Super’. Trasformarla in un’autostrada, in grado di autofinanziare i lavori ormai improcrastinabili".

Dal canto suo il collega di Fratelli d’Italia, Mauro Malaguti pensa a un progetto più ampio che in qualche modo ridisegni la geografia viabilistica della Regione. "Un’autostrada unica dal Brennero alla Romea per alleggerire il traffico sull’A1 e sulla Via Emilia – questa l’idea del deputato di Fd’I –. Una grande arteria che darebbe un impulso al turismo dei lidi, ma anche alle tante attività agricole o di trasformazione dei prodotti. Basta immaginare cosa significherebbe per queste imprese avere una strada di collegamento diretta con il Nord. Un progetto che ovviamente deve prevedere la realizzazione della Cispadana e il collegamento alla Super". Per ora, aspettiamo i lavori. E il difficile intreccio estivo tra flussi turistici e cantieri.