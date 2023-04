Supporto ai caregiver, il progetto "Parkinson, così saremo di aiuto"

Sarà un progetto di "supporto ai caregiver" quello che partirà domani per iniziativa dell’associazione Parkinsoniani&Caregiver aps e patrocinato dal Comune con incontri di formazione e informazione dedicati a familiari e persone che a vario titolo occupano un ruolo informale nelle attività quotidiane di cura, supporto e vicinanza con i pazienti. Sette gli appuntamenti settimanali inerenti le varie problematiche, mediche, burocratiche e di vita quotidiana, in programma da domani al 27 maggio, dalle ore 10 alle 12, nell’aula auditorium del Carducci di via Canapa. L’ingresso è libero per associati e familiari e per tutti coloro che vorranno aderire all’associazione di promozione sociale. "Gli obbiettivi – hanno spiegato gli organizzatori – saranno aiutare ad elaborare strategie di accettazione della patologia e di sostegno a familiari di pazienti parkinsoniani nelle sue varie fasi; insegnare a gestire i sintomi motori e non motori, i farmaci in maniera condivisa e consapevole dall’esordio alla fase avanzata della malattia. Riconoscere ed aiutare il paziente a gestire le varie problematiche inerenti la comunicazione verbale e il movimento; guidare le famiglie nella individuazione e gestione delle procedure burocratiche e amministrative inerenti le problematiche invalidanti della patologia e fornire supporto alle famiglie ottimizzando l’efficacia della dieta delle varie fasi della patologie". "Come assessorato alle Politiche sociali – così l’assessore Cristina Coletti – siamo lieti della particolare attenzione che questa associazione ha per la figura dei caregiver, al punto da inserirla nella propria denominazione, perché riteniamo sia molto importante essere vicini a chi aiuta le persone che soffrono. Strumenti come quelli inseriti in questa iniziativa possono essere di grande supporto per affrontare meglio le problematiche quotidiane". "L’associazione – l’aggiunta della vicepresidente dell’associazione Veronica Liverani – è nata nel giugno 2022 e si pone come obiettivo l’organizzazione di azioni concrete a favore dei malati di questa patologia e dei loro familiari e sostenitori in collaborazione con il reparto di Neurologia del Sant’Anna. Gli incontri alterneranno un momento frontale di formazione e un secondo momento dedicato all’ascolto". "Un progetto – chiude il presidente del Rotary Ferrara est, Marco Linguerri – con un elevato contenuto etico e morale, concretezza di un’offerta con possibilità di riscontro apprezzabile e un impatto diretto sulla nostra comunità".

Lauro Casoni