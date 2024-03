Supporto psicologico per gli operatori dei servizi d’infanzia:: "Noi tra le prime città"

Al via da questa settimana il progetto di sostegno psicologico per il personale dei servizi 0-6 anni, iniziativa volta a offrire supporto psicologico agli operatori che lavorano nei servizi per l’infanzia, organizzato dal Comune di Ferrara su impulso dell’assessorato alla Pubblica istruzione. Il percorso nasce dalla consapevolezza che lavorare nell’ambito dell’educazione dell’infanzia richieda una professionalità sempre più alta e competenze specifiche per affrontare le sfide del settore. Il progetto coinvolgerà circa 270 operatori che svolgono diverse mansioni all’interno dei servizi per l’infanzia. Il servizio di supporto psicologico sarà fornito da professionisti selezionati con competenze specifiche nell’ambito di sostegno al personale scolastico, in collaborazione con il coordinamento pedagogico dei servizi stessi, prestando massima attenzione alla tutela della privacy di famiglie, bambini e operatori.

"Ferrara è tra le prime città ad avviare un percorso di supporto psicologico specifico per affrontare le dinamiche legate al lavoro nei servizi per l’infanzia – spiega l’assessore Dorota Kusiak –, recependo l’importanza del ruolo fondamentale di questo tipo di sostegno all’interno delle scuole. Si tratta della prima sperimentazione legata al tema del benessere lavorativo degli insegnanti e operatori del settore 0-6 anni, che dà risposta alle richieste emerse durante gli incontri dal personale di nidi e scuole d’infanzia".