Surrealtà rinascimentali Carrà si trova in galleria con tratti a penna bic

Surrealtà rinascimentali... a penna bic. Alla Mlb di Maria Livia Brunelli in esposizione una serie di opere di Carrà interamente realizzate a penna e ispirate ad alcuni tra i principali capolavori esposti al Palazzo dei Diamanti con ‘Rinascimento a Ferrara. Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa’. Carrà reinterpreta, attualizzandole, le tematiche che i pittori in mostra ai Diamanti hanno affrontato nei loro dipinti, lasciandosi trasportare dall’emozione di trovarsi davanti a opere che colpiscono per il carattere surreale, metafisico, per la loro natura fantastica.