Susanna Mattiangeli, una scrittrice che sorprende

"Matita HB" nasce dalla penna di Susanna Mattiangeli, una scrittrice cha sa sorprendere e stampare sorrisi sui volti di ragazze e ragazzi, una cosa non semplicissima al giorno d’oggi. Una vera sfida per tutti gli autori di narrativa per (ci definiscono così) preadolescenti. Come ricorda Daniel Pennac nel suo “Manifesto dei diritti del lettore”, appeso in bella vista ad una delle pareti della nostra aula… leggere permette di sognare mondi possibili.

Grazie a Matita HB noi ci siamo riusciti… e voi cosa aspettate a prendere il volo? La tecnologia sarà comunque lì ad aspettarvi… parola dei bambini e delle bambine di 4C!

Susanna Mattiangeli è nata a Roma nel 1971. Ha studiato storia dell’arte, ha lavorato per il teatro. Si occupa di progetti per l’infanzia, laboratori di disegno, e tecniche narrative, collaborando con scuole, biblioteche e librerie. Ha pubblicato con molte case editrici italiane e nel 2018 è stata finalista al Premio Strega Ragazze e Ragazzi con I numeri felici (Vànvere Edizioni) e ha vinto il Premio Andersen 2018 come “Miglior Scrittrice”. Nel 2021 è stata scelta come Children’s Laureate italiana per il biennio 2022-2024. Per Il Castoro ha pubblicato gli albi Come funziona la maestra e Avete visto Anna? – entrambi illustrati da Chiara Carrer – , Uno come Antonio (illustrato da Mariachiara Di Giorgio), la serie di Matita HB, illustrata da Rita Petruccioli.