Sussidi, oltre cinquemila beneficiari "Debolezza del nostro territorio"

di Federico Di Bisceglie

Sono state poco meno di cinquemila e settecento (5.638, per la precisione) le persone che, nel novembre scorso, hanno beneficiato o della pensione o del reddito di cittadinanza nella nostra Provincia. È solo uno dei dati che si evincono dal rapporto diffuso dall’osservatorio statistico che analizza i dati diffusi dall’Inps. Ma guardiamo, con ordine, quale è stato l’andamento dei nuclei familiari che hanno percepito i sussidi statali dal 2019 a quest’anno. In valori assoluti, il trend di percettori è assimilabile ad altri capoluoghi come Forlì, Ravenna e Reggio-Emilia. Però, a fare la differenza come nota il senatore di Fratelli d’Italia Alberto Balboni, è "lo scarto demografico". Se i numeri legati ai percettori vengono rapportati al totale degli abitanti del territorio, emerge una sproporzione che, ancora una volta, "relega Ferrara a fanalino di coda della Regione".

Partiamo dal 2019. I nuclei che hanno beneficiato del reddito o della pensione di cittadinanza sono stati 6.237, ossia lo 0,4% della popolazione. Dato, quest’ultimo, in linea con Ravenna e Rimini ad esempio. Una lieve flessione dei percettori la si è registrata nell’anno dello scoppio pandemico. Il 2020 segna una flessione che porta i nuclei percettori dei sussidi a quota 4.460. Va detto, comunque, che il 2020 ha registrato una flessione generalizzata dei nuclei beneficiari a livello emiliano-romagnolo. Il macro dato regionale segna una flessione da poco più di 72mila nuclei (2019) a poco più di 52 mila nel 2020. Il 2021, poi, segna un’ulteriore diminuzione delle famiglie che hanno usufruito del sussidio. Ancora una volta, comparando i dati, emerge che si tratta di una flessione generalizzata. Per Ferrara, siamo scesi sotto quota quattromila (3.82, per la precisione). L’ultimo dato, quello che comprende l’arco temporale da gennaio a novembre di quest’anno senza una controtendenza per il nostro territorio. Infatti, mentre in altri capoluoghi i percettori continuano a calare (così come calano a livello regionale) a Ferrara aumentano, passando dai 3.821 ai 4.128. Concentriamoci sugli ultimi dati che abbiamo a disposizione (novembre 2022). Il numero di nuclei familiari che hanno beneficiato del reddito di cittadinanza sono 2.691, per un totale di 5.146 persone coinvolte. Sono invece 463 i nuclei che hanno beneficiato della pensione di cittadinanza (sono 492 le persone). L’importo medio del sussidio pensionistico è inferiore ai 250 euro, mentre il reddito si avvicina ai 500.

"Questi dati – riprende il senatore Balboni – fotografano una situazione di grande fragilità delle persone residenti nel nostro territorio e in particolare in alcune parti di esso". È chiaro il riferimento alle zone del Basso Ferrarese. "Bisogna anche capire – prosegue nell’analisi – quante di queste persone siano realmente impossibilitate a lavorare e quante invece abbiano scelto di non lavorare". Categoria, quest’ultima, sulla quale il governo intende stringere fortemente le maglie. E le misure in Manovra sono eloquenti in questo senso. D’altra parte, chiude l’esponente di Fratelli d’Italia, "per creare nuova occupazione occorre favorire l’insediamento delle imprese. E, per farlo, serve che il nostro territorio esca dall’isolamento infrastrutturale. Stiamo, in questo senso, lavorando con il ministero competente e la Regione per fare in modo, il prima possibile, di sbloccare la questione Cispadana".