Sventato un furto al negozio Tigotà Ladro finisce nei guai

Un furto sventato grazie alla prontezza d’intervento degli agenti della polizia locale. Il fatto è avvenuto mercoledì alle 17 al negozio Tigotà di via Porta Catena, dove un pattuglia ha visto scappare un 30enne di origine senegalese con in mano un sacchetto. Gli agenti hanno prontamente raggiunto e fermato il malintenzionato il quale stava fuggendo, dopo aver scavalcato la barriera alla cassa facendo partire l’allarme, con una refurtiva del valore di 200 euro. La merce è stata riconsegnata al personale del negozio, mentre l’uomo è stato denunciato e accompagnato in questura per il fotosegnalamento. In zona Gad la polizia locale ha poi scoperto uno spacciatore che aveva appena ceduto dello stupefacente a un ragazzo. Per il pusher è scattata la denuncia.