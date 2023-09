Sventola la bandiera azzurra. Città del cammino e della corsa. Ecco il riconoscimento sportivo: "Uno sguardo verso il futuro"

La città di Ferrara riceve la ‘bandiera azzurra’ per l’impegno nella promozione della pratica della corsa e del cammino. Nella mattinata di lunedì importante riconoscimento consegnato simbolicamente al Comune estense. Il luogo ‘scelto’ è stato la Porta degli Angeli. Una cerimonia a cui sono intervenuti l’assessore allo sport Andrea Maggi, oltre al campione olimpico Maurizio Damilano, in rappresentanza della Fidal, Massimo Magnani, testimonial, olimpionico di maratona e oggi preparatore di grandi campioni, Dario Berveglieri, consigliere regionale della federazione e il professore Francesco Conconi. Una mattinata dedicata interamente alla promozione del benessere fisico. A precedere la consegna della ‘bandiera azzurra’, nell’aula magna del liceo Roiti, si è svolto un appuntamento e dialogo con gli studenti per illustrare l’importanza della pratica sportiva come strumento di benessere e di sviluppo sociale e per presentare il percorso certificato dalla Fidal.

Le classi coinvolte sono state le seconde H, M e N, ovvero, quelle a indirizzo sportivo. "La ‘bandiera azzurra’ è un riconoscimento – ha spiegato l’assessore comunale Andrea Maggi – che ci rende orgogliosi e attesta il valore che la pratica della corsa e, in generale, la pratica sportiva rivestono per Ferrara e per i ferraresi. Un riconoscimento che assume per noi un’importanza ancora maggiore alla luce dell’inserimento, ufficializzato in questi giorni, dello sport e dei suoi valori educativi, sociali e di benessere psicofisico, all’interno della Costituzione italiana, a conferma del ruolo fondamentale che l’attività sportiva e il mondo che ruota attorno ad essa ricoprono per l’intera collettività. L’assegnazione a Ferrara della ‘Bandiera azzurra’ Fidal 2023 – ha concluso Maggi – ci consentirà di sviluppare ulteriori iniziative di promozione turistica, sportiva e culturale della nostra città all’insegna proprio di questo importante riconoscimento".

Il percorso certificato della Fidal-Bandiera Azzurra proposto dal servizio sport ha ottenuto, in particolare, l’approvazione da parte dell’ideatore del progetto Maurizio Damilano ex marciatore italiano, campione olimpico a Mosca 1980 e due volte campione mondiale della 20 chilometri marcia. "Una città che dal punto di vista dell’atletica e dello sport in generale – ha ricordato – merita sicuramente la consegna di questo riconoscimento costruito negli anni con figure di rilievo come Conconi e il professor Lenzi, promotore della corsa ferrarese. La consegna della bandiera azzurra alla città, come ho ricordato agli alunni, non è un premio solo a quello che si è fatto, ma soprattutto uno sguardo verso il futuro, per incentivare il movimento e miglioramento delle strutture sportive".

Il campione olimpico ha aggiunto: "Ferrara ha una storia sportiva importante, la si ricorda per la scuola di maratona nazionale e non solo. Inaugurare questo percorso certificato Fidal, in una parte storica della città, è molto significativo in un luogo dove tutti i giorni ci sono tante persone che camminano e corrono. Tutto questo è il miglior segnale per ricevere questo importante riconoscimento".