Sverniciatore per sfregiare le auto "Raid vandalico in zona Krasnodar"

Quando hanno fatto il giro delle loro macchine e hanno visto le fiancate scrostate, sette automobilisti sono rimasti senza parole. È accaduto nella zona Krasnodar e in via Meli: ci potrebbero essere uno o più vandali seriali che sfregiano le auto in sosta. La cosa inquietante è che, abbandonata la classica riga con la chiave, chi agisce utilizza una bomboletta di sverniciatore che stacca a blocchi il colore della carrozzeria. Danni rilevanti, come ben sa, suo malgrado, Daniele Barillari, che venerdì mattina ha trovato la sua Peugeot 3008 ridotta in condizioni pietose. "Me ne sono accorto alla mattina, ma i vandali hanno agito la notte precedente", racconta allargando le braccia davanti alla vettura colpita dai teppisti. E ancora: "Lo sverniciatore ha sciolto la vernice della mia macchina nuova. Mi sono, poi, accorto che vicino alla mia vettura ce n’erano altre colpite con lo stesso modus operandi. E così ho chiamato i carabinieri per segnalare l’accaduto". Si parla soltanto per Barillari di danni tra i 3mila e i 4mila euro. Non ha sospetti su chi possa essere il responsabile: "Non era mai accaduto un fatto del genere – prosegue Barillari –. Non so chi possa essere stato".

Sulle maniglie delle auto colpite era rimasto del liquido dal forte odore, che il carrozziere ha detto trattarsi di un liquido che si usa per la sverniciatura. Insomma, non si è trattato della consueta auto ‘rigata’ dal vandalo di turno, ma di una serie di danneggiamenti che prevedono una preparazione prima di colpire. Chissà quando il vandalo o i vandali hanno agito: una volta che il liquido, con una bomboletta o un pennello viene steso sulla carrozzeria, impiega diverse ore ad agire a staccare progressivamente la vernice. "È incredibile che, con il via vai che c’è nei condomini attorno alle auto vandalizzare – sottolinea un anziano – i teppisti siano riusciti a fare tutto senza venire scoperti da chi di solito esce sul balcone a fumare una sigaretta e dai tanti che scendono a buttare l’immondizia. Spero solo le persone colpite siano coperte dall’assicurazione, perché i danno sono ingenti, in quanto dovranno far riverniciare le fiancate e anche i cofani". Qualcuno dei danneggiati (che vuole restare anonimo) commenta: "Mi era sorto il dubbio che potesse essere un atto personale contro di me", conclude, "ma a questo punto potrebbe trattarsi della scelta occasionale di qualcuno che si diverte a rovinare le auto altrui, chissà per quale ragione".

Matteo Radogna