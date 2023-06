Sversamento di gasolio, la querelle Malaguti: "Soluzione non efficace"

GORO

"Per la fuoriuscita di gasolio in piazzale Pertini a Goro occorre una soluzione urgente". A sollecitarla sono l’onorevole Mauro Malaguti e Marta Evangelisti, rispettivamente deputato alla Camera e capogruppo regionale di Fratelli d’Italia. "Nel Comune di Goro, precisamente nel piazzale Sandro Pertini antistante lo storico bar ‘Al Porto’, da ottobre 2022 si protrae una situazione alquanto anomala e drammatica – ricordano -, rappresentata dalla fuoriuscita di gasolio dal sottosuolo Il problema ha avuto origine a seguito della bonifica di un vecchio distributore di carburante per barche e il cattivo odore, prodotto da queste pozze, oltre a recare danni alla salute dei cittadini, aumenta il rischio di un eventuale disastro ambientale". Come riportato dall’onorevole Malaguti e da Marta Evangelisti, da tempo gli enti hanno notizia di questa difficile situazione "e nel corso di questi mesi di sono susseguiti interventi di ripristino del piazzale che hanno coinvolto il Comune di Goro, la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, l’Arpae e la ditta che ha svolto i lavori di ripristino della piazza. Per questo abbiamo deciso di interrogare l’Assessorato competente, dopo un sopralluogo in loco, al fine di sollecitare la risoluzione celere della problematica".

Interrogazione cui ha risposto la vice presidente della Regione Irene Priolo che, nell’elencare i lavori fatti nell’area, ha spiegato come a causa di mareggiate si siano registrate recentemente nuove fuoriuscite anomale, rilevando quindi come si sia subito provveduto alla messa in sicurezza del piazzale. Ha poi informato che sono in programma nuove verifiche con l’obiettivo di intercettare i residui di carburante nel sottosuolo e, infine, ha comunicato che per risolvere il problema in modo definitivo la Regione ha recentemente stanziato 800mila euro. Una risposta non soddisfacente per Malaguti ed Evangelisti: "Le autorità competenti si saranno infatti pienamente attivate per la soluzione del problema sin dall’origine – affermano - ma il problema tuttora resta. Regione e Comune, con la società preposta alla bonifica trovino una soluzione urgente per il bene di tutti, considerato che l’opera di bonifica è partita nel 2010".

v.f.