Sversamento di olio nel fiume Reno: è allarme

Una macchia oleosa a perdita d’occhio e ben visibile dagli argini del fiume Reno ha allarmato le forze dell’ordine e le amministrazioni comunali di tre Comuni. Per bloccare lo sversamento su un tratto di un centinaio di metri sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno creato una barriera per fermare la macchia oleosa. Con i pompieri, sono sopraggiunti i tecnici di Arpae, la guardia forestale e la polizia locale. È accaduto ieri mattina in uno dei corsi d’acqua più importanti del territorio.

A far scattare l’allarme, la segnalazione di un cittadino su quello che sembra a tutti gli effetti un danno ambientale di notevoli proporzioni. Sul posto il sindaco Edoardo Accorsi e altri due primi cittadini dei Comuni limitrofi. Arpae indagherà per individuare l’origine dello sversamento. L’ipotesi è che si tratti di olio industriale. Il sindaco Accorsi illustra la situazione: "Grazie ad una segnalazione di un cittadino da ieri mattina è stato rilevato un importante sversamento di idrocarburi nel fiume Reno. Insieme alle forze dell’ordine, a tutte le autorità competenti e ai volontari della Protezione Civile stiamo gestendo la situazione, in particolare per il contenimento del liquido grazie all’intervento dei vigili del fuoco. Insieme a me il sindaco di Pieve Luca Borsarsi, il sindaco di Galliera Stefano Zanni e il sindaco di Argile Alessandro Erriquez". Gli fa eco il primo cittadino di Pieve di Cento Luca Borsari: "Grazie alla segnalazione di cittadini, da ieri mattina è stato rilevato un importante sversamento di idrocarburi nel fiume Reno. Insieme al Sindaco di Cento Edoardo Accorsi abbiamo subito allertato le forze dell’ordine, le Autorità ambientali competenti, la Regione Emilia-Romagna e i volontari della protezione civile. Si sono recati sul posto anche i Sindaci di Galliera Stefano Zanni e Castello d’Argile Alessandro Erriquez e allertati gli altri Sindaci della Reno Galliera. Si sta cercando di individuare la fonte dello sversamento e con un intervento dei vigili del fuoco di contenere la sostanza inquinante. Si procederà poi sotto il profilo giudiziario per fare la dovuta denuncia e le relative indagini".

re.fe.