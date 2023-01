Sversamento nel Reno, l’allarme è rientrato Indagini ancora in corso per stabilire le cause

Con un grande lavoro, e in tempo prima della piena, si è riusciti ad arginare e assorbire gran parte della sostanza oleosa riconducibile a idrocarburi, che venerdì scorso aveva fatto scattare l’allarme ambientale per il Reno. Ora si continua a cercare le cause. "Ho partecipato al sopralluogo organizzato a Sala Bolognese – ha spiegato l’assessore Vito Salatiello che fin dall’inizio ha seguito la vicenda - La situazione appare in miglioramento. A breve saranno rese note le analisi di mercoledì che sono arrivate ad Arpae giovedì". E a proposito delle indagini. "Le cause e la localizzazione puntuale non sono ancora note – prosegue - Per ora il Dosolo rimane chiuso, salvo necessità idraulica di apertura".