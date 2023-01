Sversamento nel Reno "Nasce a Sala Bolognese"

CENTO

"Le prossime ore saranno decisive per capire cosa è successo". E’ così che sul finire della giornata di ieri, il sindaco di Cento Edoardo Accorsi ha spiegato l’evolversi della situazione legata al grave sversamento in Reno di una sostanza ancora non definita, ma riconducibile a idrocarburi che dalla mattina di venerdì è stata avvistata da due cittadini, a Cento. Sostanza che ha richiesto l’installazione di barriere assorbenti all’Opera Reno, in zona Cavo Napoleonico a Terre del Reno, all’altezza del ponte tra Galliera e a Poggio Renatico per bloccare la corsa verso il mare. "E’ stata trovata l’origine nei pressi di Sala Bolognese – ha spiegato Accorsi che anche ieri ha seguito di persona i lavori insieme all’assessore Vito Salatiello – un punto nella sponda del fiume dal quale si vede fuoriuscire il liquido ma la cui origine ancora è indefinita. Si sta scavando dunque per arrivare all’origine e capire. Difficile capire anche la quantità del liquido dispersa. Si lavorerà finchè non si risolverà. In mattinata l’Arpae è venuta a prelevare campioni per indicare con esattezza di che sostanza si tratti e siamo al lavoro con i vigili del fuoco e il consorzio della Bonifica Renana". I volontari della Protezione civile hanno scandagliato chilometri di argine per valutare intensità del versamento mentre due del Corpo Guardia ambientale metropolitano, attorno alle 12, avevano dunque individuato tra Castello d’Argile e Sala, la possibile origine dello sversamento. Al lavoro anche i tecnici ed i sommozzatori dei vigili del fuoco, i carabinieri forestali, così come i sindaci di Cento, Terre del Reno, Poggio Renatico e i colleghi del bolognese, in contatto continuo con l’assessore regionale all’Ambiente Irene Priolo, attivando anche i Centri operativi intercomunali, per gestire l’emergenza.

"Con la torre faro della protezione civile si continua a scavare anche col buio – prosegue Salatiello in serata - Grazie a tutte le forze che stanno lavorando. Purtroppo i comportamenti dell’uomo a volte hanno effetti devastanti. Andremo ad accertare tutto, una volta capito cosa uscirà dallo scavo. Di certo, tutto questo alla flora e alla fauna non ha fatto bene. Per qualificare e quantificare il danno, occorre attendere di capire la fonte". Presenti anche i carabinieri per individuare cause e responsabilità mentre le annunciate piogge di oggi, non rendono le cose più semplici. "E’ una corsa contro il tempo vista la previsione di pioggia – dice Roberto Lodi sindaco di Terre del Reno dove sono posizionate le barriere assorbenti – sono state scelte le mobili rispetto alle fisse, perché, oltre ad assorbire, si alzino con il livello dell’acqua. Una nel pomeriggio è già stata sostituita. E in caso di molta poggia, la Protezione civile sta individuando anche il sistema migliore per tirare su in completa sicurezza per l’ambiente".

Laura Guerra