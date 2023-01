Sversamento nel Reno Proseguono le indagini per capirne la natura

Proseguono le indagini sul canale Dosolo a Sala Bolognese, per capire da dove abbia avuto origine l’importante sversamento inquinante che venerdì, da Cento, ha fatto scattare l’allarme per il Reno. Lunedì Arpae ha fatto sapere che le analisi di laboratorio confermano che si tratti di idrocarburi e ieri ha aggiunto essere idrocarburi pesanti tipo gasolio o olio combustibile, ma che si tratta di risultati preliminari e che servono ancora giorni per un indagine più accurata definendo con esattezza la natura dello sversamento.