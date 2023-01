Sversamento nel Reno, tolte alcune barriere

Sta diventando un vero rebus capire l’origine dell’importante sversamento di idrocarburi che da venerdì sta interessando l’asta del Reno, da Sala Bolognese fino a Poggio Renatico. Ieri, a causa dell’innalzamento del Reno, è stato necessario rimuovere le barriere assorbenti: parte della sostanza ha quindi proseguito il suo percorso. Intanto continuano le ricerche della fonte di questo importante problema ambientale. "L’area di scavo, nei pressi dell’argine tra Sala Bolognese e Castello d’Argile non ha portato a dei risultati – ha detto Vito Salatiello, assessore all’Ambiente che per la terza giornata è stato sul posto monitorando personalmente – Ora ci si sta concentrando sul canale Dosolo. La protezione civile di Sala, insieme ai vigili del fuoco, sta facendo ricerche su questo canale, risalendo un po’ più a monte visto che lo scavo si è concluso, in sostanza, in un nulla di fatto e non è più plausibile che ci sia qualcosa lì sotto".

L’indizio. "C’era una piccola traccia di idrocarburi dalla chiusa, ma è uscita al momento dell’apertura dell’infrastruttura – ha spiegato Salatiello – Sta diventando un rebus. I Comuni ormai sono limitati nelle risorse e nelle competenze e la Regione ora sta prendendo in mano direttamente la cosa. Di certo, quando avremo gli esiti delle analisi di Arpae, avremo qualche elemento su cui lavorare, sapendo esattamente di che materia si tratta e dove cercare".

Il problema pioggia. "Le barriere assorbenti sono state spostate all’altezza dello scavo e si tenterà di tenere chiuso il Dosolo nei limiti di quanto possibile – conclude – Se con la pioggia si alzano i livelli, il canale dovrà scaricare a Reno. Speriamo di aver individuato il punto esatto e che lo sversamento sia cessato. Teniamo monitorato. È diventato un rompicapo. Noi sindaci ci siamo suddivisi il territorio da controllare, agendo palmo a palmo". Intanto si sono dovute rimuovere le barriere messe a Opera Reno di Sant’Agostino e a Poggio Renatico. "È previsto un innalzamento dei livelli del Reno e purtroppo non possono più stare li – ha detto Roberto Lodi, sindaco di Terre del Reno –. Sono tre sul mio territorio e due a Poggio, tutte recuperate entro sera. Il sindaco di Pieve, capofila, per il tramite di Hera, ha organizzato lo stoccaggio e smaltimento di questi assorbenti che sono stati posti in sacchi impermeabilizzati in modo da non disperdere i residui. È stato intercettato e assorbito gran parte del liquido ma, purtroppo, non tutto. Da quel che si è potuto vedere, una parte non è stato possibile recuperarla intercettandola con le barriere".

Si inizia a parlare anche di costi. "Ci è stato detto che la competenza territoriale è dei sindaci, quindi anche i costi – ha aggiunto –. Speriamo però che, vista la gestione regionale dell’asta del Reno, l’ente rimborsi i costi che sta sostenendo in toto Pieve". "Devo ringraziare sindaci, tecnici, forze dell’ordine e volontari – è la voce dell’assessorato all’Ambiente e vicepresidente della Regione Irene Priolo – che stanno lavorando giorno e notte per consentirci di risolvere nel più breve tempo possibile questa situazione". In campo anche la Bonifica Renana ed Hera che sta operando per procedere alla pulizia del tratto interessato.

Laura Guerra