Sviene davanti al papà. Gravissima a otto anni

GALLO

Un altro dramma sta facendo tenere il fiato sospeso a ben due comunità vicine, Gallo e Malalbergo, per una bambina pachistana di soli 8 anni che da venerdì sera si trova all’ospedale Maggiore di Bologna, in condizioni gravissime e in pericolo di vita. Una storia che purtroppo vede colpita nuovamente una delle due famiglie che a metà marzo si era trovata già a fare i conti con un figlio investito sulle strisce pedonali a Gallo. Ed è sempre in quel punto che attorno alla mezzanotte tra venerdì e sabato, c’è stata una corsa disperata per salvare la vita a questa bimba di soli 8 anni, che per una patologia di cui soffre da anni, aveva visto le sue condizioni aggravarsi terreibilmente. Il tentativo dei genitori di rianimarla, gli sforzi dei sanitari, il volo verso Bologna e le preghiere di tanti perché la piccola possa tornare a sorridere, sana e salva. "Soffre da tanti anni di questa patologia, la stavano per portare all’ospedale ma la situazione è crollata – è il racconto dello zio Ali Faisal di Malalbergo – siamo già stati tantissime volte a Cona. Ma l’aerosol non è servito, la saturazione stava scendendo e allora mio fratello si è avviato per portarla nuovamente all’ospedale ferrarese. Mentre la stavano portando, però, lei ha iniziato a svenire". L’inizio della paura più grande. "Le condizioni in un attimo si sono aggravate, si sono fermati subito, hanno chiamato i soccorsi e gli è stato detto di iniziare a fare la procedura per farla rinvenire – prosegue – mio fratello, insieme ad altre persone hanno provato tante volte. Ma non ci riuscivano. Intanto è arrivata l’ambulanza. Ci hanno provato anche i sanitari, dicendo subito che la condizione era disperata. E’ arrivato l’elisoccorso atterrato sulla statale. Intubata ha iniziato a respirare nuovamente. Ora è in condizioni molto critiche, in rianimazione e se e quando si riprenderà, bisognerà capire bene che tipo di danni possa aver subito. Soffre di queste cose dalla nascita, aveva già avuto situazioni di gravità ma stavolta, all’improvviso è crollato tutto e non si sa bene perché sia successo tutto questo". Una bimba che dicono essere seguita costantemente dall’ospedale di Cona. "Non c’è pace per le nostre due famiglie – conclude – colpiti nei bambini che sono il punti più debole che si possa avere. Sono botte pesanti. Speriamo che si riprenda anche lei, è in situazione molto critica e siamo tutti molto preoccupati". E a proposito dell’incidente di metà marzo, il fratellino era uscito quasi subito dall’ospedale di Cona mentre il cugino di Malalbergo, più grave, è riuscito anche lui a tornare a casa dal Maggiore di Bologna, si sta riprendendo piano piano e con movimenti molto limitati.

Laura Guerra