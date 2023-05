Sviluppo sulla costa, Legambiente chiede il confronto

PORTO GARIBALDI

Il progetto presentato in Comune relativo a Porto Garibaldi sarà al centro dell’incontro pubblico organizzato dal Circolo Legambiente Delta, che si terrà nel pomeriggio di oggi alle 18 nella sala che è stata concessa dal Circolo Anmi in piazzale Medaglie d’oro 3 nella località comacchiese. Un momento per informare i cittadini dei progetti per cui è stata avviata la procedura di Valutazione di impatto ambientale (i cui contenuti sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Comacchio) e nel corso del quale l’associazione ambientalista presenterà le proprie perplessità e preoccupazioni, sintetizzate nel volantino relativo all’incontro pubblico: "I progetti presentati al Comune per la ‘Partnership pubblico-privato per la rigenerazione turistica e ambientale della costa’ non sono altro che nuovo consumo di suolo – si legge -. Nel complesso, questi progetti andranno a modificare interamente la viabilità e l’accesso a Porto Garibaldi e apriranno nuove attività in prossimità di negozi che già esistono. Sono progetti impattanti dal punto di vista ambientale ed economico, ed è giusto che la popolazione ne sia al corrente". Quindi dal Circolo Legambiente Delta viene invitata la cittadinanza a partecipare all’appuntamento per un’occasione di confronto riguardo le opere che previste nei progetti.