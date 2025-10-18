Svolta al Teatro Concordia: "Nuova gara d’appalto"

Dopo anni di contenziosi, attese e lavori interrotti, il Teatro Concordia di Portomaggiore vede finalmente la luce in fondo al tunnel. Con l’approvazione, da parte della Giunta comunale, del nuovo progetto esecutivo per il restauro, si apre ufficialmente la strada alla nuova gara d’appalto che affiderà i lavori a una nuova impresa. È il passo decisivo per restituire alla città il suo storico teatro, chiuso da troppo tempo ma mai dimenticato. La vicenda affonda le radici nel 2022, quando la ditta Edil Rental di Pesaro, vincitrice del primo appalto, abbandonò il cantiere interrompendo bruscamente l’intervento di restauro. Quell’abbandono diede origine a una lunga causa civile, nella quale il Comune si è costituito per tutelare l’interesse pubblico e salvaguardare il proprio patrimonio. Dopo quasi tre anni di udienze, il 2025 ha portato un primo importante risultato: il Tribunale ha riconosciuto la correttezza dell’operato dell’amministrazione comunale e disposto la restituzione dei 400 mila euro di anticipazione che la ditta aveva ricevuto, con tanto di interessi. "È stata una causa durissima, a tratti surreale – commenta il sindaco Dario Bernardi – ma il risultato ci dà morale e fiducia. La sentenza ci restituisce non solo le somme, ma anche la dignità di un’azione amministrativa corretta e trasparente".

Il contenzioso non è però ancora del tutto chiuso. La ditta ha infatti presentato ricorso in appello, e la causa proseguirà nei prossimi mesi. Ma, come sottolinea Bernardi, questo non ferma l’azione del Comune: "Con la nuova gara riappalteremo l’intero lavoro di restauro del teatro a una nuova impresa, proseguendo nell’obiettivo che ci sta più a cuore: restituire il Concordia alla comunità".

Già nei mesi scorsi, una volta riottenuto il possesso del cantiere, il Comune aveva avviato un primo intervento di messa in sicurezza per circa 140 mila euro, con lavori urgenti necessari a stabilizzare la struttura e prevenire ulteriori deterioramenti. Questi lavori sono oggi in fase di conclusione e hanno permesso di mantenere viva la speranza di una ripartenza concreta.

Ora, con l’approvazione del nuovo progetto esecutivo, si apre il capitolo decisivo: la nuova gara d’appalto per il completamento del restauro, che avrà un quadro economico complessivo di circa 3 milioni di euro. "A distanza di quattro anni – spiega Bernardi – tutti i prezzi sono cambiati, e non essendoci altre ditte in graduatoria, era necessario ripetere la procedura. Questo nuovo progetto ci consente finalmente di rimettere a gara i lavori e di ripartire, lasciandoci alle spalle le difficoltà del passato".

Il Teatro Concordia rappresenta uno dei simboli identitari di Portomaggiore, un punto di riferimento culturale e sociale che per generazioni ha accolto spettacoli, concerti, incontri e momenti di vita collettiva. Restituirlo alla cittadinanza significa ridare spazio alla cultura, ma anche restituire un tassello importante alla memoria della città.

"Il nostro obiettivo – conclude Bernardi – è che il Concordia torni a essere ciò che è sempre stato: un luogo di comunità, di bellezza e di condivisione".

f. d. b.