Svolta Fox Bompani: riparte la produzione

Luce verde per la vertenza della Fox Bompani: sottoscritta un’intesa per l’uscita dalla crisi della storica azienda di elettrodomestici di Ostellato. Ieri in Regione è stato siglato un verbale di incontro tra azienda, rappresentanti sindacali di Fiom Cgil e Fim Cisl e Rsu, Regione, sindaci di Ostellato e Fiscaglia, Provincia di Ferrara. Previsto per luglio un incontro per monitorare lo stato di avanzamento degli impegni presi. L’imprenditore ha presentato un piano industriale certificato, la ripresa dei rapporti con fornitori e clienti ma soprattutto la ripartenza della produzione entro l’estate. All’incontro convocato dall’assessore regionale allo Sviluppo economico e Lavoro, Vincenzo Colla, sono intervenuti: l’amministratore unico di Fox Bompani, Enrico Vento, assistito da Giorgio Tosini di Confindustria Emilia Area Centro e dal consulente Giacomo Iannelli; Gianni Michele Padovani, presidente Provincia di Ferrara, i sindaci di Ostellato e Fiscaglia,

Elena Rossi e Fabio Tosi; i rappresentanti di Fiom Cgil e Fim Cisl di Ferrara e le Rsu. La sigla del testo, alla presenza dell’Agenzia Regionale per il Lavoro Tra i punti sottoscritti dalle parti, la necessità di un piano industriale asseverato da un perito come previsto dal nuovo Codice delle procedure di crisi aziendali, che poi dovrà essere presentato in tempi brevi per la condivisione agli istituti di credito e ai fornitori. Condiviso l’obiettivo di riprendere la produzione entro l’estate. Inoltre, si dovranno definire con i fornitori, a partire da quelli maggiormente coinvolti, le condizioni per la ripresa dei rapporti e delle forniture. Così come dovranno essere stipulati nuovi contratti a medio termine con i clienti: con il principale cliente è già stato rinnovato un contratto di fornitura della durata di cinque anni. Le parti hanno poi concordato di riconvocarsi entro il mese di luglio prossimo per monitorare lo stato di avanzamento degli impegni presi. "All’incontro istituzionale l’azienda ha presentato degli elementi di novità – commenta il segretario provinciale della Fiom-Cgil, Giovanni Verla – la conferma di un portafoglio ordini e un percorso con le banche per finanziare il piano industriale: è l’obiettivo che perseguivamo fin dall’apertura del presidio".

A proposito del presidio, lunedì è stato celebrato davanti ai cancelli il centesimo giorno di agitazione sindacale, è presto però per rimuoverlo: "Prima – aggiunge Verla – dobbiamo avere il consenso dei lavoratori: il piano sarà presentato domani (questa mattina alle 9 ndr) davanti ai cancelli". Lo stallo si è sbloccato non con l’aiuto di Invitalia, ma con un progetto alternativo, che ha presentato l’imprenditore. "Abbiamo coinvolto il sistema bancario – spiega Enrico Vento – anche quelle locali. Ci sono banche già esposte con l’azienda, ma anche nuovi ingressi, perché il piano è stato ritenuto credibile. Per la prima volta da quando è cominciata questa crisi, all’inizio del 2022, tutte le parti si sono trovate d’accordo sul percorso da seguire". Capitolo stipendi: quando saranno pagati? "Prima di cominciare la produzione. E’ rimasta la mensilità di dicembre, oltre al pagamento dei lavoratori che hanno partecipato alle attività lavorative di questi mesi, sia pure sporadicamente, mentre la maggior parte dei lavoratori è in cassa integrazione da dicembre". Il tempo stringe per la ripartenza: "Abbiamo raccolto ordini che prevedono la consegna a fine luglio. Per gli ordini in mio possesso posso coprire la produzione di agosto e settembre, circa 15 mila cucine. Sono tutti clienti mediorientali, dell’Arabia Saudita, Dubai e Qatar. Ho fatto un viaggio di lavoro nel mese di maggio dove, con il mio staff, ho firmato contratti pluriennali con i clienti principali".

Franco Vanini