Cronaca"Svolta nel mercato con il portale 'Idealista'. L'intelligenza artificiale, prezioso alleato"
4 ott 2025
REDAZIONE FERRARA
"Svolta nel mercato con il portale ’Idealista’. L’intelligenza artificiale, prezioso alleato"

Si è svolto nei giorni scorsi nella sala conferenze di Confcommercio Ferrara il seminario organizzato e promosso da Federazione italiana...

LA SQUADRA Marco Amelio con Cristina Boni, Ivano Venturini, Luca Frassi. e Simone Comi

Si è svolto nei giorni scorsi nella sala conferenze di Confcommercio Ferrara il seminario organizzato e promosso da Federazione italiana mediatori ed agenti d’affari (Fimaa) del sistema Confederale con il supporto dell’associazione. "L’incontro vuole essere un momento formativo sulle nuove esigenze del mercato – commenta il presidente provinciale di Confcommercio Ferrara, Marco Amelio che ha aperto i lavori – nella consapevolezza da un lato delle nuove tecnologie e del loro impatto sul lavoro dell’agente immobiliare; dall’altro è un modo per ribadire la centralità dell’aspetto umano e relazionale di questa professione che può e deve trovare nell’Intelligenza Artificiale, alleato efficace e non certo un sostituto".

I saluti sono proseguiti con Cristina Boni, presidente provinciale di Fimaa: "Sono temi che ho scelto personalmente condividendoli con il mio sistema regionale. Sottolineo in particolare l’importanza dell’intervento del portale idealista". Ivano Venturini, presidente regionale della stessa Federazione degli Agenti immobiliari: "Gli appuntamenti sul territorio contribuiscono ad arricchire il bagaglio di conoscenze ed esperienze". La mattinata, coordinata da Davide Urban, direttore generale di Confcommercio. "Un incontro di particolare interesse e che ci pone all’avanguardia nel fornire strumenti – ha detto –, partner di eccezione il portale immobiliare in Italia idealista (idealista.it)". Due i relatori, Luca Frassi - co ceo - che è intervenuto su ’Intelligenza Artificiale al servizio della professione: un alleato, non un sostituto’ e Simone Comi - Sales Enablement Project Manager - ’L’agente immobiliare al centro del mercato: acquisire e vendere con la tecnologia’.

