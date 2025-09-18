Svolta per i musei statali in città: "Vogliamo essere presidio culturale"

"Mi piacerebbe far acquisire ai Musei Nazionali di Ferrara una dimensione cittadina più forte rispetto a prima. Mi piacerebbe farli diventare un presidio culturale di Ferrara". Al Carlino, l’avevamo già intervistato circa un mese fa. Ieri, finalmente, Giorgio Cozzolino, direttore nominato dei Musei Nazionali di Ferrara, nuovo ente statale, operativo a Ferrara dall’agosto di quest’anno, ha preso la parola in pubblico, in una conferenza aperta anche alla cittadinanza. Cittadinanza presente, a Palazzo Diamanti, in tutte le sue declinazioni: dal Comune rappresentato dall’assessore alla cultura Marco Gulinelli alle associazioni culturali locali, che con i musei statali ferraresi hanno sempre lavorato in sinergia. "Con molti di questi interlocutori – ha detto Cozzolino – mi sono già interfacciato. Ho avuto l’impressione, poi confermata, di una città pronta, con molte aspettative rispetto a un’istituzione statale che si vuole porre in maniera aperta e collaborativa, con il Comune, l’università, le associazioni di volontariato e culturali".

Il discorso di Cozzolino ha toccato vari aspetti. Su tutti, l’identità dei nuovi Musei Nazionali, che raggruppano Casa Romei, Casa Minerbi, Palazzo Costabili (che ospita le collezioni del Museo Archeologico Nazionale) e la Pinacoteca Nazionale di Palazzo dei Diamanti. "Pensavo di iniziare dicendo: i Musei Nazionali di Ferrara c’est moi!", scherza così Cozzolino, "non per ambizioni assolutistiche, ma perché sono l’unico dipendente assegnato ai musei. Tutti i collaboratori, storici dell’arte, archeologi…dipendono ancora rispettivamente da Modena, per quanto riguarda la Pinacoteca Nazionale, e da Bologna per quanto riguarda Casa Romei, Casa Minerbi e Museo Archeologico". La difficoltà ora è la seguente: "ci dobbiamo trasformare in istituto autonomo e quindi abbiamo bisogno di un consiglio di amministrazione, di un comitato scientifico e di un collegio dei conti". Inoltre, va considerato che "i Musei Nazionali di Ferrara, come ente, non sono un museo unico, ma piuttosto polimorfo: per questo ho voluto che venissero confermate le precedenti esperienze di gestione dei musei". In particolare, Tiziano Trocchi, che negli scorsi anni ha diretto il Museo Archeologico Nazionale, è rimasto alla guida dello stesso come curatore. Idem dicasi, nell’ambito di Casa Romei e della Pinacoteca Nazionale, per Marcello Toffanello.

I due curatori hanno aggiornato i presenti sullo stato dei cantieri. A Palazzo Costabili, infatti, è attivo un cantiere dal valore di 920mila euro, che porterà alla realizzazione di una nuova caffetteria affacciata sul giardino (che rimarrà aperta anche nei giorni di chiusura del Museo), di tre aule didattiche, di restyling e riallestimenti vari. Collegati ai fondi Pnrr, invece, sono due progetti di efficientamento energetico e di digitalizzazione di 12mila reperti. Più complesso si sta rivelando il cantiere di Casa Romei (1milione e 800mila euro): "speriamo di poterla riaprire nella primavera del prossimo anno". Ma, tra le notizie più interessanti, è la volontà di restituire alla cittadinanza la chiesa di Sant’Apollonia, di proprietà statale: "è un discorso a cui tengo molto – dice Cozzolino –. Se fossi un ferrarese, sarei arrabbiatissimo: una chiesa così chiusa…la mia idea è di far partire il cantiere (800mila euro), per farci una sala convegni/concerti e trasferirvi la costituenda biblioteca dei musei, aperta alla cittadinanza". Apertura alla cittadinanza e collaborazione tra enti e associazioni: sembrano queste le parole d’ordine, raccolte anche dall’assessore Gulinelli: "Cozzolino è una persona di grande sensibilità e competenza. Condivido l’importanza di essere collaborativi. Nelle parole del direttore si coglie la volontà di dare una svolta allo slancio museale di Ferrara, in quello che è un momento storico per i musei ferraresi".

Francesco Franchella