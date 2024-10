Svolta per il territorio: "Zls, un’opportunità. Ma ora si investa sulle infrastrutture"

"La Zls, straordinaria opportunità per il nostro territorio, è stata fortemente voluta da Forza Italia che, con i suoi esponenti di governo, ci ha lavorato già dal febbraio scorso". Anche gli azzurri, il coordinatore provinciale Fabrizio Toselli e l’assessore Matteo Fornasini, plaudono alla firma – da parte di Palazzo Chigi – del decreto istitutivo della zona logistica semplificata. "In campagna elettorale – così Fornasini e Toselli – attraverso il viceministro Valentino Valentini, avevamo preso un impegno chiaro con tutto il territorio. Ebbene, ora che l’impegno è stato mantenuto, spetta a noi riempire di contenuti e progetti la zls". Sotto questo profilo, Fornasini ha le idee chiare. "Per realizzare progetti utili al territorio – spiega – occorre lavorare in stretta sinergia con le associazioni di categoria, nel tavolo che ho voluto all’inizio del precedente mandato, e con le partecipate e con le società di sviluppo a partire da Sipro e FesVi.

Il contatto con gli operatori economici del territorio e con le categorie è fondamentale per mettere a terra piani per rafforzare la competitività della nostra Provincia. E’ fondamentale la collaborazione fra tutti i livelli istituzionali: dal comune capoluogo, passando per la Provincia, finalmente a guida centrodestra, la Regione e il governo centrale". La pensa allo stesso modo il presidente dell’Ordine dei Commercialisti Riccardo Carrà. "A fronte di tante, pessime, notizie che ci arrivano in questi giorni circa le crisi aziendali di Berco e Rexnord – l’annuncio di centinaia di esuberi è qualcosa di profondamente allarmante per la tenuta occupazionale del territorio – c’è una nota positiva – così Carrà –. La firma, da parte di Palazzo Chigi, del decreto che sancisce l’istituzione della Zona Logistica Semplificata per l’Emilia-Romagna. L’auspicio è che questa misura sia affiancata dalla volontà comune di procedere tutti nella stessa direzione. Imprese, politica, associazioni di categoria e istituzioni". Resta, però, un nodo da sciogliere. "Non ci può essere competitività senza infrastrutture adeguate – chiude –. Per cui, dal momento che ci troviamo anche nel bel mezzo di una campagna elettorale, l’auspicio è che si intervenga anche su questo frangente".