Svolta storica alla Vm Motori. Marval acquisisce lo stabilimento. Accordo vincolante con Stellantis

Prima erano soltanto voci di corridoio. Poi ha iniziato a delinearsi un quadro più preciso e, alla fine, la fumata bianca: il colosso Marval Spa ha acquisito la Vm Motori di Cento. Adesso, la notizia è ufficiale e si spera che questo passaggio di testimone da Stellantis possa rappresentare per l’impresa simbolo della città del Guercino, una nuova stagione più radiosa rispetto alle tinte fosche passate. Tra i tanti attori della filiera, va senz’altro segnalato il vicepresidente della Regione Vincenzo Colla il cui attivismo – di concerto con il sindaco Edoardo Accorsi e con l’assessore Giovanni Paglia – è stato determinante per concludere positivamente l’operazione. Tant’è che è proprio una nota della Regione a chiarire i contorni di una fra le acquisizioni in assoluto più attese per il nostro territorio (non solo per il Centese). "Si apre una nuova pagina su cui scrivere un nuovo futuro per VM Motori di Cento, realtà produttiva rilevante per l’Emilia-Romagna – si legge nella nota congiunta firmata da Colla, Paglia e Accorsi – . Un’operazione che la Regione ha seguito dalle trattative fino al passaggio di oggi (ieri, ndr) a Marval, e che auspichiamo abbia sia un impatto sociale che occupazionale positivi, con la prospettiva di un rilancio dell’impresa". Una prospettiva che, chiaramente, è tutta da costruire. Tanto più che da Vm, negli ultimi anni, sono fuggiti qualcosa come 360 lavoratori. Impiegati, operai, giovani, meno giovani. Insomma, l’impresa è stata scarnificata giorno dopo giorno. Maestranze preziose, storie di famiglie e legami. Ora, c’è chiaramente grandissima attesa per l’esito di questa operazione. Va detto che, comunque, le credenziali di Marval sono importanti. Come , fra l’altro, si legge nel documento inviato in tarda serata alle redazioni da viale Aldo Moro. La natura dell’accordo è vincolante ed è stato stretto da Stellane da Gamma Holding, società costituita dagli azionisti di controllo di Marval.

"Valuteremo con attenzione il piano industriale e la sua capacità di aprire nuove prospettive di sviluppo su un territorio fragile della nostra regione – aggiungono Colla, Paglia e Accorsi – . Parliamo, comunque, di un’operazione di stampo industriale che vede in campo un gruppo con esperienza mondiale nel settore. Siamo fiduciosi che si apriranno nuove prospettive di mercato, lavorando in diversi settori e attraverso relazioni commerciali internazionali con una più ampia gamma di clienti". Marval Spa è infatti una multinazionale specializzata nelle lavorazioni meccaniche di precisione per motori industriali destinati a macchine agricole, movimento terra, veicoli commerciali e autocarri, con sedi operative in Italia, Regno Unito e Cina. Dunque, sulla carta, ci sarebbero tutti i presupposti per dare finalmente una prospettiva nuova allo stabilimento centese, da anni, in balia di eventi e incertezze. Infatti, è dal settembre del 2022 – ossia da quando Stellantis comunicò di voler interrompere la produzione dei motori diesel – che, letteralmente, si naviga a vista. E neanche in mare calmo, ma sempre sotto la tempesta dell’incertezza e degli ammortizzatori sociali.

La Regione, comunque, non si ferma e, proprio per monitorare le evoluzioni dell’accordo, ha già indetto un momento di confronto. Da viale Aldo Moro infatti è già partita una convocazione per lunedì 15 settembre, proprio nella sede della Regione, per un incontro che vedrà confrontarsi allo stesso tavolo i rappresentanti di Stellantis, Marval, Regione, Comune di Cento, Provincia di Ferrara e organizzazioni sindacali per valutare I contenuti del passaggio della VM Motori alla nuova proprietà. Ora, dopo aver sacrificato anni sull’altare delle incognite, è giunto il momento di mettere un punto fermo. Il territorio, ma soprattutto i lavoratori se lo aspettano. Non ci resta che sperare.