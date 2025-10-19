Svolta sulla Ferrara Mare. Super, via libera di Anas: "Il velox si può installare"

Nella girandola di permessi e bocciature per gli autovelox sulle nostre strade, viene alla luce un documento di Anas con il quale si concede il nulla osta ad una serie di installazioni per il controllo della velocità. Tra queste spicca il via libera ad una postazione sulla Ferrara-Mare, l’arteria che dalla città arriva fino ai lidi toccando i paesi di Voghiera, Portomaggiore, Ostellatto e Comacchio. Una striscia di cemento dove la tendenza è quella di pigiare il piede sull’acceleratore. Il documento è recente, maggio di quest’anno. Si tratta di una risposta all’Unione del Comuni Valli e Delizie, il corpo di polizia locale. Al punto sei, quello più rilevante, si precisa che per quanto riguarda il raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi, nel territorio di Ostellato, non è necessario il decreto del prefetto per l’utilizzo e l’installazione di dispositivi di rilevamento della velocità. Una precisazione di Anas che segue la prima parte del documento. "Con riferimento alla nota in oggetto si esprime il nulla osta ai fini dell’individuazione con decreto del prefetto dei seguenti tratti di strada statale tra quelli da sottoporre a controllo finalizzato all’accertamento a distanza delle violazioni per eccesso di velocità". Il nulla osta di Anas riguarda cinque tratti sulla statale 16, la strada della morte. Tre tratti dell’Adriatica si trovano su percorsi extraurbani; due in centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti. Questi ultimi nel comune di Argenta e nella frazione di San Biagio, sempre nel territorio guidato dal sindaco Andrea Baldini, cittadina che sta pagando il prezzo più caro sull’altare della sicurezza. Un altro nulla osta prende in considerazione la variante di Argenta. Per questi impianti, lo specifica il gestore, va comunque fatto riferimento al prefetto per l’ok definitivo. Così non è invece per la Ferrara-Mare. Una svolta, una risposta alla richiesta di sicurezza lanciata con forza dai primi cittadini. Che spesso si trovano davanti un muro, la bocciatura delle domande di collocare dispositivi per frenare i veicoli che corrono, le stragi. "Abbiamo le mani legate", le parole di Elena Rossi, sindaco di Ostellato.