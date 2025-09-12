Svolta Vm, il sindaco Accorsi: "Frutto di un ‘sistema’ credibile. Ora sviluppo e occupazione"

La grande storia fa tappa nella città del Guercino. Sì, l’acquisizione da parte di Marval spa di Vm – una delle aziende della galassia Stellantis da anni nelle sabbie mobili dell’incertezza e che progressivamente rischiava di andare a consunzione (in questi anni sono stati persi centinaia di lavoratori e centinaia di maestranze) – ha il respiro delle grandi operazioni. "È sicuramente una delle operazioni più grandi che si siano verificate dall’inizio del mio mandato". Dall’altra parte della cornetta c’è il sindaco di Cento Edoardo Accorsi che, da almeno due anni, con discrezione, presenza e professionalità, sta seguendo l’evoluzione della trattativa. Assieme a lui, la Regione che nel percorso ha avuto un ruolo centrale. E, in questo senso, di primissimo piano è stato il ruolo del vicepresidente Vincenzo Colla che proprio l’altro ieri ha dato la notizia.

Sindaco Accorsi, come si è arrivati a quella che si annuncia come l’alba di una nuova era?

"Questo è l’auspicio collettivo. Sicuramente Marval ha trovato in Emilia-Romagna e a Cento in particolare un terreno in cui c’è una solida struttura istituzionale che ha facilitato un processo per sua definizione complesso, benché di natura strettamente privata. Dell’operazione si è iniziato a parlare almeno due anni fa. Poi, l’altro ieri è stato perfezionato il tutto".

Quanto hanno inciso i rapporti fra gli attori della filiera?

"Sono stati fondamentali, a tutti i livelli. La Regione ha avuto un ruolo di perno e coordinamento fondamentale. Ma, devo dire, ognuno ha fatto la sua parte in maniera decisiva: dal sindacato alle categorie, passando chiaramente per la precedente e l’attuale proprietà. Il passaggio di Vm non rappresenta una notizia importante solo per Cento, ma per tutta l’economia e il tessuto sociale ferrarese. Di questo ne sono profondamente convinto".

Lunedì viale Aldo Moro ha già convocato un incontro con Marval. Cosa si aspetta?

"Di capire, assieme agli altri attori seduti al tavolo, su quali basi poggia il nuovo piano industriale di Marval. Quali sono le prospettive, le credenziali e le traiettorie che intenderanno percorrere".

È preoccupato della tenuta occupazionale, già fortemente provata dopo questi anni di incertezza?

"Stiamo parlando di un progetto industriale, che prevede lo sviluppo e il mantenimento di uno stabilimento industriale e già questo è un elemento fondamentale. La tenuta occupazionale è uno dei pilastri su cui si deve basare la visione futura di questa azienda. Il nostro compito sarà vagliare la proposta che ci verrà sottoposta. Innanzitutto con la volontà di salvaguardare l’occupazione esistente e, magari, in futuro di rafforzare gli organici".

Se dovesse dire che cosa ha funzionato meglio in questa operazione, cosa direbbe?

"Diciamo che è stato fondamentale presentarsi, come sistema istituzionale nel suo complesso, in modo credibile all’interlocutore privato. Credo che tutte le parti abbiano riconosciuto il valore di questo ruolo svolto dall’attore pubblico che non si limita a essere spettatore, ma che crea le condizioni di favorire processi virtuosi per lo sviluppo del territorio. Salvaguardando gli addetti ma cercando al contempo di assecondare l’interesse dell’investitore".

Quella dell’azienda metalmeccanica è ancora una ferita aperta. Si potrà rimarginare?

"Una ferita è sempre una ferita e le cicatrici sono senz’altro profonde. Ora però bisogna guardare con cauta fiducia al futuro, considerando il ruolo centrale che quell’azienda riveste nel nostro territorio. Ora spero che la nuova proprietà voglia sviluppare sinergie positive anche con le altre aziende presenti sul nostro territorio".

Quale sarà di qui in avanti il ruolo del Comune?

"Quello di essere un interlocutore credibile per i partner d’impresa e per le istituzioni. Creare delle connessioni e facilitare le sinergie industriali anche con altri soggetti del territorio. Promozione e sintesi sul territorio. Noi siamo a disposizione".