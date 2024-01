"Svolto il dovere di giornalista, la stampa non va censurata"

Caro Carlino,

apprendiamo che il 23 gennaio si aprirà il processo che vede imputato il giornalista Marco Zavagli, direttore della testata online Estense.com con l’accusa di aver diffamato a mezzo stampa il sindaco Alan Fabbri. La “colpa” di Zavagli è quella di aver denunciato in un editoriale pubblicato il 23 ottobre del 2020, i meccanismi della macchina di comunicazione pervasiva messa a punto dal sindaco di Ferrara, sottolineandone anche il suo costo che finisce per pesare sulle tasche di tutti i cittadini. Europa Verde - Verdi di Ferrara vuole manifestare la sua massima solidarietà al direttore di Estense.com che non

ha fatto altro che il suo dovere di giornalista attenendosi al diritto di cronaca sancito dall’articolo 21 della Costituzione, che afferma come la stampa non possa essere soggetta a censure di nessun tipo. Il processo contro Marco Zavagli, non è solo un processo per diffamazione aggravata ma un tentativo di mettere in discussione il diritto di opinione e di critica dei giornalisti. Un atto molto grave che va messo in relazione con le manovre del Governo di imporre alla stampa italiana leggi bavaglio come quella che vuole vietare la diffusione di notizie sulle custodie cautelari.

Sottolineiamo che il processo

a Marco Zavagli è stato inserito da “Ossigeno per l’Informazione” tra le 24 intimidazioni e minacce rivolte ai giornalisti della nostra

regione nell’anno 2023.

Europa Verde Ferrara, proprio per questo, ritiene

che mettere in discussione

la libertà di stampa significhi mettere in discussione la stessa democrazia, e che il ruolo chiave dei giornalisti nel processo democratico vada fermamente difeso.

Per questi motivi, una nostra rappresentanza sarà presente davanti al tribunale della nostra città, venerdì 23 gennaio, a manifestare solidarietà al direttore di Estense.com in occasione dell’udienza.

Europa Verde-Verdi di Ferrara