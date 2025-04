Svuota la cantina, nei guai furbetto dei rifiuti: "In un solo giorno multati sette cittadini"

E’ stato un pomeriggio impegnativo quello di domenica 27 aprile, per le Guardie di Agriambiente impegnate in attività di controllo e vigilanza ambientale sul territorio comunale di Cento. Durante il servizio, infatti, sono state riscontrate e contestate ben sette violazioni amministrative, oltre a tre ammonimenti, tutti relativi a episodi di abbandono illecito di rifiuti, beccati tutti sul fatto grazie a un appostamento in via Malamini degli uomini di Agriambiente e staccando dunque sanzioni complessive per 1212 euro. In particolare il fatto più eclatante è quello di uno "svuota cantine" che con un furgone interamente stracolmo di rifiuti tra materassi, divano, cuscini ed altri oggetti è stato sorpreso dalle Guardie mentre abbandonava. Si tratta di un uomo magrebino residente a Cento, con tanto di biglietto da visita di ‘svuotacantine’ che non si era accorto delle guardie ben nascoste che hanno atteso la fine dell’abbandono per poi uscire allo scoperto. Un appostamento dalle 18 alle 20.30 che ha permesso di pizzicare sul fatto anche altre 6 persone, di cui 3 stranieri residenti tra Alberone e Renazzo e 3 italiani residenti a Cento che per cercare di giustificarsi hanno dato anche la colpa al centro di raccolta chiuso. Si aggiungono altri 4 ammoniti, cioè persone che avevano raggiunto il luogo e che controllati dagli agenti era stato chiaro l’intento dell’abbandono rifiuti, ovviamente non avvenuto per via della presenza di Agriambiente. "Un risultato - commenta il Presidente di Agriambiente Vittorio Baccino - che valorizza l’impegno delle Guardie nel presidiare costantemente il territorio nell’ambito della Convenzione con il Comune di Cento, Clara s.p.a, ed il coordinamento della Polizia Locale". E l’appello del Vice Sindaco. "Da molto tempo la zona è oggetto di attenzione da parte di Agriambiente, Polizia Locale, Amministrazione comunale unitamente agli uffici ambiente e di Clara - sottolinea Vito Salatiello - come testimonia l’ennesima opera repressiva. Ringrazio le Guardie Volontarie per il loro operato, ma faccio anche un appello ai cittadini affinché si adoperino a verificare che le imprese cui affidano determinati servizi, soprattutto quando si tratta di smaltimento di rifiuti, operino nella massima correttezza. Mi piace sempre ricordare che quando un prezzo è basso, qualcuno paga al posto nostro, in questo caso, paga la collettività". Il plauso del Comandante Fabrizio Balderi. "Un ringraziamento anche da parte mia alle Guardie di Agriambiente per il loro impegno. Sottolineo come la collaborazione di Agriambiente con la Polizia Locale prosegue da vari anni al fine di garantire un’azione di vigilanza".

Laura Guerra