Swing e latini, auguri in musica al Teatro 900

È tutto pronto per l’atteso evento in programma per oggi alle 17 al Teatro 900 di Tresigallo. Si tratta del tradizionale concerto per il nuovo anno organizzato e promosso dall’associazione musicale ‘Arianna Alberighi’ con il patrocinio del Comune di Tresignana e che vede protagonista l’orchestra Filarmonica di Tresigallo, un’ensemble di circa quarantacinque elementi che prende parte all’omonima scuola di musica della città. L’associazione ‘Arianna Alberighi’, da anni attiva sul territorio, promuove numerosi eventi musicali e culturali e a oggi è culla di oltre un centinaio di allievi, divisi sui vari corsi bandistici e non. Gli imminenti impegni si svolgeranno proprio nei prossimi mesi e saranno i consueti appuntamenti con i ‘Concerti con Te…’ una rassegna musicale che si svolge su più fine settimana nei mesi invernali. La Banda Filarmonica nasce nel 1853 quando Tresigallo contava circa 500 abitanti, ragion per cui quest’anno verrà celebrato il 170esimo della fondazione. La compagine si esibirà in un concerto augurale che spazia tra i vari generi: dallo swing di ‘Cruella de Vill’ nell’ arrangiamento di John Moss, al latin, dal tango di Piazzolla fino al funky di Stevie Wonder, per citarne alcuni e per l’ occasione saranno proposti diversi nuovi brani, alcuni dei quali vedranno salire sul palco il cantante Filippo Fabbri.

La Filarmonica tresigallese, diretta dal maestro Paolo Lenzi riscuote sempre un grande successo tra i vecchi e nuovi seguaci e vanta numerosi riconoscimenti, uno tra i tanti la trasferta a Bruxelles con concerto al Palazzo del Consiglio dei Ministri. La serata sarà occasione per onorare il socio Luigi Giovanardi, primo consigliere amministrativo della Fondazione nel 1978 e per diversi anni a seguire e ringraziare le sorelle Sforza, le quali recentemente hanno donato alla Scuola di musica un pianoforte dedicato dalla madre Dorina e dal padre Dante, presentatore della Filarmonica per almeno un ventennio a partire dai primi anni ’80.

La Filarmonica esprime il desiderio di trascorrere un pomeriggio di gioia e musica, pur volendo raccogliersi in un pensiero rivolto al direttore della Filarmonica di Kherson Yuriy Kerpatenko al quale viene dedicato l’ intero concerto e che è stato ucciso dall’esercito russo nella sua casa per essersi rifiutato di esibirsi in un concerto organizzato dalle forze di occupazione. Lo scrive il ministero della Cultura ucraino su Facebook, in un post ripreso dai media del Paese. L’evento, al termine della quale verrà offerto un aperitivo conviviale, sarà presentato da Filippo Scabbia.