Swing e rock, estate in musica lungo il fiume

di Mario Tosatti

Tutto pronto per ‘Un fiume di musica’. Dal 22 giugno al 17 agosto il programma musicale al molo Wunderkammer (Darsena San Paolo) riparte con un’ottava edizione che diventa anche festival della solidarietà, con la presenza di oltre venti associazioni di volontariato. A presentare le iniziative di quest’anno l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli, il presidente e la vicepresidente dell’associazione Musicisti di Ferrara e Consorzio Wunderkammer Roberto Formignani e Ambra Bianchi, l’insegnante di ballo e curatrice della due giorni ‘Swing River, festival di ballo swing’ Alice Formignani e il coordinatore dello staff ‘Un fiume di musica e organizzatore di Wah Wah Music Fest Raffaele Cirillo. "Un fiume di musica – ha sottolineato Gulinelli – diventa sempre di più punto di riferimento per la città, come la Scuola di musica moderna che ha raggiunto 750 allievi. La manifestazione sarà un’occasione per immergersi in serate musicali con offerte di qualità dal rock al blues passando per il jazz e la musica brasiliana".

Filo conduttore di ‘Un fiume di musica’ sono gli appuntamenti settimanali del lunedì e giovedì sera in darsena, dove è possibile ascoltare musica dal vivo. Diversi repertori e differenti sonorità si avvicenderanno una settimana dopo l’altra per un totale di 21 concerti che vedranno coinvolti più di cento musicisti professionisti. ‘Un fiume di musica’ è curato dall’Associazione musicisti di Ferrara - Scuola di musica moderna, in collaborazione con il consorzio Wunderkammer (di cui l’Amf fa parte) con il patrocinio e il contributo del Comune.

Quest’anno saranno tre i ‘mini festival’ nella programmazione di ‘Un fiume di musica’. Il primo, il 29 giugno, vedrà il ritorno di Gypsy guitar alla quinta edizione, con mostra di strumenti musicali nella sala Wunderkammer e concerto sul fiume, ricordando il liutaio centese Mario Maccaferri. A seguire ‘Swing River’, il 14 e 15 luglio: due serate all’insegna dello swing e del rock and roll. Le serate ferragostane del 14 e 15 agosto saranno dedicate alla quinta edizione del Wah Wah music fest, festival di musica d’autore indipendente curato dalla redazione di Wah Wah Magazine, rivista online a tema musicale nata nel 2017 a opera di un gruppo di giovani studenti della Scuola di musica moderna all’interno del progetto ‘Giardino Creativo’. Per concludere l’anno scolastico della Scuola di musica, inoltre, nelle giornate di lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 giugno, si svolgeranno i saggi degli allievi nel piazzale di palazzo Savonuzzi.