Swing, pop e giochi per i bimbi Gran finale per gli eventi estivi

COMACCHIO

Giorni densi per gli ultimi appuntamenti del cartellone di eventi estivi ‘Comacchio Summer Experience’, che hanno allietato le serate tra città e lidi. Questa sera si comincia alle 21.30 con una serata di grande musica in viale dei Mille a Porto Garibaldi, dove sarà protagonista l’Amf Brass Band, un ensemble di ventiquattro elementi che proporrà un repertorio strumentale delle grandi orchestre dell’era Swing, che spazia dal jazz, alle più famose colonne sonore e dal musical al funky. Domani in piazzale Daini a Lido di Volano, sempre alle 21.30, sarà la volta della band Prove in Massa, un gruppo musicale Pop, che suonerà sulle note di Ivano Fossati, Phil Collins, Pfm, Simone e Garfunkel e tanti altri. Al Lido di Spina invece, in piazzale Caravaggio alle 21, spazio ai più piccini con le Miniolimpiadi. Ultimo appuntamento della stagione sarà quello di domenica 27 agosto al Lido degli Estensi (all’incrocio tra i Viali Carducci e Leopardi), dove, alle 21.30, ad esibirsi sarà il gruppo Sisters and Friends, gruppo coordinato e diretto da Rossano Scanavini. Con un viaggio nella musica italiana dagli anni Sessanta a oggi coinvolgeranno e fanno cantare il pubblico. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero. Il cartellone Comacchio Summer Experience è stato organizzato da Made eventi di Ferrara, con il contributo del Comune.