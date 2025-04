’Symeoni festival’ tra cinema, grafica, illustrazione e musica

Quarta edizione del ’Symeoni Festival’ - cinema, grafica, illustrazione e musica - quella che si terrà a Ferrara domani e venerdì 11 negli spazi di Factory Grisù, in via Poledrelli 21. L’iniziativa è sta presentata ieri dall’assessore alla Cultura Marco Gulinelli, dal direttore artistico del festival Luca Siano, dalla vicedirettrice generale della filiera creativa e direttore marketing di Ferrara ’La Città del Cinema’ Isra Salah e Alessandro Castaldini. "Un evento importante - ha sottolineato Gulinelli - dedicato a celebrare l’arte di Sandro Simeoni, famoso per aver realizzato manifesti iconici di film come ‘La dolce vita’ , ‘L’avventura’ e ‘Profondo rosso’. Le locandine di questo artista, originario di Migliarino, mi riportano a quando andavo al cinema con mio padre, che mi faceva notare che l’illustratore dei cartelloni era delle nostre terre". La due giorni, giunta alla sua quarta edizione, vuole essere un modo per ricordare la straordinaria figura di Sandro Simeoni, pittore e cartellonista per il Cinema tra i più prolifici e importanti d’Italia e ’Ambasciatore di Ferrara nel mondo’. Per far rivivere concretamente l’arte del Maestro saranno organizzati laboratori di alta formazione, masterclass e incontri con esperti del settore, dedicati soprattutto alle nuove generazioni del territorio. Da quest’anno sarà introdotto il ’Premio Symeoni’ che in ogni edizione sarà assegnato ad una figura del Cinema, delle Arti Visive o della Musica che si sia particolarmente distinta per esperienza, creatività e innovazione. A Ferrara Spazio Grisù diventerà una grande ’bottega dell’immaginazione’ in cui ragazzi provenienti dalle scuole del territorio, dalle scuole di cinema, dai paesi vicini e da tutta Italia seguiranno lezioni e incontri sull’illustrazione, la grafica, il lettering e la comunicazione visiva, tutti i campi in cui il Maestro si è distinto. Inoltre, a completare l’offerta, ci saranno eventi musicali e proiezioni di film legati sempre alla figura di Simeoni e al territorio. Quest’anno l’omaggio cinematografico più importante sarà la proiezione del capolavoro di Dario Argento ’Profondo Rosso’, di cui ricorrono i 50 anni dalla prima uscita in sala e di cui Simeoni disegnò l’iconico manifesto che sarà esposto nella sua duplice variante originale. L’evento, patrocinato dal Comune e dall’Università, Dipartimento Architettura, vuole essere geometria dei rapporti sociali e educativi della città e della comunità estense: gli incontri con le scuole elementari e medie di Ferrara, le presentazioni dell’Archivio Simeoni a tutta la cittadinanza, le masterclass, i laboratori, le proiezioni, le visite guidate alle mostre permanenti e i momenti musicali saranno gratuiti e aperti a tutti.Un appuntamento che vuole risvegliare l’interesse culturale e la creatività nei giovani italiani e dell’intera comunità ferrarese. ni Festival si trasferirà in questo accogliente locale per ascoltare tanta buona musica con dj set e concerti live.

re. fe.