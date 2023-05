Tabaccheria Bruschi a quota 50 "Grazie a chi ci supporta sempre"

A Terre del Reno in questi giorni si è festeggiato un traguardo davvero importante per un’attività che è diventata parte della storia del territorio. Si tratta della tabaccheria Bruschi, gestita ora da Patrizia Bruschi e dal figlio Francesco Pola, attività che compie ben 50 anni, resistendo alle tante difficoltà legate alla vendita dei giornali, al sisma del 2012, alla pandemia e ora anche alla forte crisi economica. "Sono trascorsi 50 anni da quando il 2 maggio del 1973 Sauro Bruschi alzò per la prima volta al pubblico la serranda della tabaccheria Bruschi in piazza Marconi a Sant’Agostino – raccontano –. Era affiancato dalla moglie Miranda e negli anni successivi dalla figlia Patrizia e dal nipote Francesco, che ora gestiscono l’attività. I servizi offerti si sono evoluti nel tempo, il negozio è stato riammodernato più volte ma è rimasto sempre lì, al civico 13 ed è tutt’ora un punto di riferimento per tante persone. Vogliamo ringraziare tutti i clienti che hanno condiviso con noi questo traguardo e che in questi anni hanno riposto fiducia nella nostra attività e nella nostra famiglia, supportandoci".