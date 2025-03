Tabacco da masticare a scuola a Ferrara, due 13enni finiscono all’ospedale

Ferrara, 10 marzo 2025 – Si sono sentite male sopo aver assunto ‘Snus’ a scuola, in pratica tabacco da masticare, contenete alta concentrazione di nicotina e vietata agli under 18. E’ successo in una scuola media inferiore di Ferrara e le protagoniste di questi malori che le hanno fatte finire all’ospedale hanno appena 13 anni. A riportarlo è la Nuova Ferrara e a offrirlo alle due alunne sarebbe stato un compagno di classe, quindi loro coetaneo.

‘Snus’ a scuola

Lo studente 13enne si sarebbe presentato a scuola, secondo quanto emergerebbe dalle prime indagini, e avrebbe offerto lo Snus (questo il nome con cui è conosciuto sul mercato) alle due compagne.

I malori e la corsa all’ospedale

Immediata la reazione: dopo pochi minuti dall’assunzione infatti, le ragazzine avrebbero iniziato ad accusare giramenti di testa, vertigini e nausea. Immediato l’allarme da parte dei docenti ai genitori che hanno portato entrambe all'ospedale Sant'Anna di Cona per accertamenti e qui hanno trascorso una notte a scopo precauzionale.

Negative ai test anti droga

Alla fine degli accertamenti gli esami sono risultati negativi ai vari test anti droga ma ovviamente, nel frattempo, è arrivata la segnalazione ai carabinieri e il ragazzino che avrebbe offerto la sostanza a base di nicotina è stato segnalato ai militari dell’Arma. La dirigente scolastica ha indetto un incontro con le famiglie per chiarire la situazione.