Taddia all’incontro con gli artigiani: "Infrastrutture e rilancio turistico"

CENTO

Le prospettive per lo sviluppo industriale, i recenti lavori che hanno portato alla riapertura della Pinacoteca e il grande nodo della viabilità. Questi i temi al centro dell’incontro tra i vertici di Confartigianato e l’assessore alle Attività Produttive del Comune di Cento, Filippo Taddia. È il segretario della sezione centese dell’associazione, Donato Toselli (coadiuvato dal funzionario Francesco Buttino, oltre alla presidente Elisa Dondi) a spiegare il senso dell’iniziativa che è anche l’occasione per fare il bilancio dei primi due anni della giunta guidata Accorsi. L’assessore premette che, pur essendo subentrato "in corsa" all’ex vicesindaco Vanina Picariello, con Confartigianato ha subito stabilito "un rapporto di grande collaborazione e leale confronto" nello spirito di "Riposizionare il nostro territorio". Un intendimento che riscuote l’apprezzamento degli artigiani che tuttavia non mancano di far rilevare all’amministratore le grosse problematiche che attanagliano il territorio. Primo fra tutti, appunto, le infrastrutture. "Il fatto che la Regione abbia previsto i 95 milioni per la realizzazione della Cispadana – scandisce Taddia – è un segnale importante, di attenzione verso il nostro territorio. Certo, di quell’infrastruttura si parla da decenni, ma ora penso che ci siano i presupposti per andare avanti". Più in generale, l’assessore definisce quello delle infrastrutture – dal terzo ponte verso Castello d’Argile ai collegamenti ferroviari – un tema "al centro della nostra azione politica". Così come strategico è il futuro del settore produttivo, che nel centese annovera punte di eccellenza, ma anche grossi interrogativi per il futuro. Se è vero che ora la città del Guercino sconta un grosso gap in termini di strutture ricettive, Taddia conferma la volontà da parte degli imprenditori di "restaurare l’albergo Europa" e di "aprire le stanze all’hotel Il Castello". "Ci sono – chiude Taddia – 29 comuni che ’insistono’ su quello di Cento. Occorre che il nostro territorio sfrutti al massimo questa straordinaria potenzialità sotto tutti i punti di vista". Il suggello all’incontro arriva dalle parole di presidente e segretario provinciale, Graziano Gallerani e Paolo Cirelli. "Chi governa un territorio – è il messaggio dei vertici di Confartigianato – deve avere uno sguardo sempre orientato al futuro".