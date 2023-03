Tagli e ospedali chiusi Ricordando il San Camillo

"C’era una volta in Italia una sanità pubblica con valore sociale". In previsione delle proiezioni, a Ferrara (27 marzo), Cento (28) e Comacchio (29), del nuovo film di Federico Greco C’era una volta in Italia, Riccardo Forni, Giuseppe Balicchi e Davide Zanolli Magri hanno esposto, nel corso di un incontro, le questioni all’origine dell’iniziativa. Promossa da Ferrara Civica, Rete Civica Progetto Emilia-Romagna e dal Comitato Vittime della Pubblica Amministrazione, la diffusione del film documentario, incentrato sul fenomeno della privatizzazione, ha lo scopo di richiamare l’attenzione sulla sanità. "Il film parte da un’esperienza reale e arriva al cuore delle persone" afferma Riccardo Forni, referente per Ferrara di Rete Civica. La situazione è quella dell’occupazione dell’ospedale di Cariati, in Calabria. Uno dei 18 ospedali pubblici regionali che, nel 2010, hanno dovuto chiudere i battenti e per cui si è scatenata, nel 2020, una vera e propria lotta. "E una lotta è stata quella in difesa del San Camillo di Comacchio", ricorda Giuseppe Balicchi, già direttore del Sant’Anna a Ferrara. E’ evidente, i tagli alla sanità sono ormai netti e i finanziamenti statali sono indirizzati, da decenni, non più al pubblico, ma ai privati, che hanno, come primo obiettivo, la remunerazione finanziaria di azionisti e proprietà. Ma è davvero questa la priorità che dovrebbe governare il sistema sanitario? "Quello che vogliamo sottolineare con questa iniziativa è l’importanza dell’impegno collettivo per la difesa di una sanità realmente al servizio della società", interviene Forni. "I ferraresi soffrono da anni di una grave insufficienza di prestazioni sanitarie e molti cittadini si rivolgono ad altre sanità pubbliche o private” recita la testimonianza scritta di Aldo Ferrante, presidente del Comitato Vittime della Pubblica Amministrazione.

Accanto al fenomeno della privatizzazione, infatti, dilaga quello della mobilità sanitaria, dovuta alla mancanza di personale e di strumenti, nel pubblico, e alla disuguaglianza sociale, nel privato. "Un altro fattore determinante per la mobilità è l’ambiente, la qualità della vita" aggiunge Davide Zanolli Magri, referente inquinamento elettromagnetico Ferrara Civica. Oltre ai servizi adibiti alla cura, infatti, occorrerebbe un sistema di prevenzione che spingesse a rimanere sul territorio; invece l’inquinamento è in aumento e non si fa nulla per fermarlo. "L’Emilia Romagna, nell’immaginario politico nazionale, rappresenta per antonomasia la regione del buon governo rosso, in grado di ascoltare e recepire esigenze e priorità sulla base di un principio di equità sociale” ricorda, per concludere, Forni. Ed è questa consapevolezza che la proiezione di “C’era una volta in Italia” vuole risvegliare. "E’ necessario lottare, lottare con forza – il significato del film –, perché quella che ad oggi sembra soltanto una favola possa finalmente diventare realtà".

Sofia Mazzaglia