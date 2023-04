"Tagliare le tasse? Un beneficio per i ricchi"

Che cos’è la guerra delle tasse? "È un conflitto che è in corso nei paesi avanzati dell’occidente da almeno trent’anni. O meglio, dagli anni Ottanta del secolo scorso: da quando, con i governi Reagan e Thatcher, si discute dell’assetto politico e sociale raggiunto nei nostri paesi, un assetto che si basava sul compromesso keynesiano social-democratico, che voleva un’alta tassazione e un’alta spesa pubblica": rimanendo in tema bellico e riportando le parole dell’ex ministro del Tesoro, Vincenzo Visco, quanto descritto sopra sarebbe il casus belli di uno scontro delineato da Visco e dalla giornalista Giovanna Faggionato nelle pagine del libro ‘La guerra delle tasse’ (Laterza), presentato ieri pomeriggio alla Biblioteca Ariostea. Nel volume, Visco e Faggionato raccontano questa guerra tassa dopo tassa, riforma dopo riforma, ingiustizia dopo ingiustizia, "dandoci l’opportunità – commenta il moderatore dell’incontro, Luciano Marangoni (Campo Democratico) – di approfondire tematiche di grande attualità". I primi spunti, infatti, riguardano il patto di cittadinanza e l’evasione. "Le tasse – così Giovanna Faggionato – sono alla base del patto sociale, perché sono l’origine dello sviluppo. Le tasse servono per i servizi: senza servizi, non c’è sviluppo". "Le flat tax del nuovo governo di destra rischiano di essere una vera e propria bomba H sugli equilibri sociali: deve metterci in allarme. È talmente iniqua come misura…e in gioco ci sono i servizi di tutti". "Ora – spiega Visco – c’è l’idea che tagliando le tasse alle imprese ci sarebbero benefici per tutti, ma le destre stanno facendo gli interessi dei ricchi, comprandosi il consenso dei poveri e della plebe. Il patto del dopoguerra era tra poveri e classi medie, essenza della socialdemocrazia".

f.f.