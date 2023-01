Tagliate le gomme di un’auto "Sono entrati nel mio cortile"

Due ruote tagliate, nella notte, molto probabilmente con un coltello o un oggetto contundente, ad un fuoristrada che era parcheggiato nel cortile di un’abitazione. E’ successo nella notte tra giovedì e venerdì a Bondeno, nella centralissima via Pironi, nella parte vicina a via Libertà. Chi ha compiuto il danno all’auto non si è fatto riguardo ad entrare nel cortile della casa privata, coperto dal buio, mentre i proprietari stavano dormendo. Ricorda gli episodi di vandalismo che due anni fa hanno disseminato rabbia e preoccupazione nelle vie del centro storico, tra piazza Garibaldi e via De Amicis, quando in una sola notte vennero tagliate le gomme a ben cinque auto parcheggiate, tra cui anche quella oggetto, nella notte dell’Epifania, dell’ultimo atto di vandalismo. Più volte inoltre, le gomme furono tagliate ad alcune auto anche in via Botte Panaro. La differenza è che in quei casi, erano parcheggiate in un luogo pubblico, questa volta invece, si tratta di una casa privata. Il fuoristrada danneggiato è di Giuseppe Gatti, titolare della tabaccheria del centro storico di via Turati che abita appunto in via Pironi. "Sono salito in macchina, come tutte le mattine per andare ad aprire il negozio - racconta - ma dopo pochissimi metri, mentre ancora ero nel cortile, mi sono accorto che la macchina pendeva da un lato. Sono sceso. E mi sono accorto che erano state tagliate le due ruote laterali. L’auto infatti era parcheggiata sotto al balcone vicino al muro e in questo modo per i vandali era più facile non farsi vedere". Gatti, che ieri ha infomato i carabinieri della stazione di Bondeno, presenterà oggi denuncia contro ignoti.

cl.f.