Tagliaventi: Darsena, una risorsa: "Il pubblico non deve regolare le logiche del libero mercato"

"La Darsena è una risorsa per la città. Una zona riqualificata, che diventa anche polmone economico. Chi lo nega, è in malafede e non capisce il valore dell’operazione". La voce fuori dal coro, nel piagnisteo estivo sugli eventi organizzati lungo il fiume a ridosso del centro, è quella di Gabriele Tagliaventi. Urbanista, docente della nostra università, che vanta collaborazioni e progetti di caratura internazionale, Tagliaventi oppone alla diffusa visione disfattistico-ideologica, una lettura liberale e scevra da pregiudizi su ciò che quel quartiere, sempre di più, rappresenta per Ferrara.

Professor Tagliaventi, ancora una volta nonostante i correttivi apposti (si può sempre fare meglio), sono piovute critiche in ordine agli eventi organizzati quest’estate in Darsena. Specie da alcune attività del centro storico. Come legge queste posizioni?

"I problemi dei centri storici sono ormai evidenti e, purtroppo, non riguardano sono Ferrara ma tutta Italia. Ciò che trovo però sbagliato è attribuire a un evidente successo – l’operazione Darsena nel suo complesso – l’affanno di alcune attività del centro storico".

È un dato di fatto però che la Darsena, diventando molto attrattiva anche in virtù delle tante kermesse che vengono realizzate, ‘dreni’ tante persone che, in alternativa, potrebbero gravitare sul centro.

"L’attrattività della Darsena è un valore, non un disvalore. Quello è un quartiere che deve crescere assieme al centro, non ‘contro’ il centro. E mi pare sia questa la logica con la quale sia stata concepita la riqualificazione e con la quale vengono giustamente promosse le iniziative. Il problema del centro è che, progressivamente, è sempre meno accessibile in particolare per le automobili. Finché si procederà con queste politiche restrittive, si limiterà il commercio. Le auto devono poter circolare perché gran parte degli acquisti che si fanno nelle botteghe di dettaglio è il frutto del passaggio".

Sono state fatte, negli anni, delle scelte più limitative per la circolazione delle auto in ossequio a esigenze di carattere più che altro ambientale. Le ritiene sbagliate?

"Rispettare l’ambiente è un dovere, ma ciò che non è ammissibile – per chi crede nella bontà del libero mercato – è impostare politiche ideologiche come ha fatto la sinistra in questi anni, che penalizzano in modo drammatico il commercio di dettaglio. Di recente è stato pubblicato uno studio da un’importante associazione di categoria che conferma questa tesi: il 93% degli acquisti che le persone fanno, viene effettuato o in macchina o a piedi. Togliere le auto dai centri, non avere una disponibilità sufficiente di parcheggi vicino alle zone nevralgiche della città dove il commercio si snoda, è un suicidio".

Tornando alla Darsena, al di là degli eventi anche l’operazione di riqualificazione – resa possibile grazie alla candidatura ai fondi portata avanti dalla precedente amministrazione, il cui progetto è stato poi rimodulato dal sindaco Fabbri – è stata a lungo oggetto di dibattito in città. Lei come la vede?

"Penso che sia una grande scommessa vinta per questa amministrazione. Le operazioni di riqualificazione hanno ridisegnato un intero quartiere che, in alternativa, sarebbe stato destinato all’abbandono e al degrado. Ha valorizzato un’area periferica restituendole un nuovo protagonismo".

Alcuni che denunciano una flessione dei ricavi in centro storico, imputano all’amministrazione di non essere intervenuta in maniera efficace per evitare che ciò accadesse. Qual è la sua lettura?

"Questa è la classica posizione tipicamente sovietica e ultra dirigista secondo cui l’attore pubblico dovrebbe intervenire nelle logiche che governano il libero mercato. È un’idea semplicemente ridicola. Fra l’altro molto in voga non solo a Ferrara, ma direi in tutto il Paese ma a maggior ragione in Emilia-Romagna. Il Comune può decidere o meno di supportare un’iniziativa in cui crede ma non può certo intervenire nei meccanismi autonomi – vivaddio – che regolano il mercato libero".