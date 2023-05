Tagliavini non molla: "Unica vera soluzione è la messa in sicurezza"

CENTO

Secondo Silvano Tagliavini del Coordinamento cispadano, c’è un legame tra l’alluvione accaduta nei giorni scorsi in Emilia e la realizzazione della Cispadana. "Certamente colpa dei cambiamenti climatici, causati dall’uomo, che hanno fatto cadere un’enorme quantità di pioggia in poche ore ma anche un territorio impreparato ad una evenienza che, lo dice l’Onu, sarà sempre più frequente nei prossimi anni – dice Tagliavini - Forte antropizzazione, estesa cementificazione, mancanza di manutenzione degli argini dei fiumi che dopo una prolungata siccità non hanno retto alla spinta di una massa enorme di acqua. Ovvio dunque chiedersi se di fronte a tali situazioni sia giusto da parte della Regione insistere nel volere realizzare una nuova autostrada, oltre a nuove corsie in quelle esistenti, o invece fare una adeguata messa in sicurezza idro-geologica del territorio. Un territorio regionale, è bene ricordarlo, che è uno dei più a rischio a livello nazionale". E guarda l’aspetto economico. "I soldi ci sono – prosegue - Solo scegliendo di completare la Cispadana come strada a scorrimento veloce realizzando i tratti mancanti, ci sarebbe un risparmio di denaro pubblico di oltre 250 milioni di euro. Soldi utili per la messa in sicurezza e inoltre, si cementificherebbe meno suolo agricolo con risparmio di oltre 600 ettari a favore anche di una maggiore. Ci sarebbe anche meno impermeabilizzazione della nostra regione che è ai vertici nazionali per consumo di suolo, e non si creerebbe "l’effetto diga" in caso di esondazione dei fiumi". Cose che il Coordinamento dice da oltre 15 anni. "Ma sempre inascoltato da una classe politica ossessionata dalla crescita incondizionata del Pil con le conseguenze che oramai quotidianamente vediamo – conclude - mentre un sempre maggior numero di cittadini invoca uno sviluppo sostenibile a favore delle prossime generazioni. Il Coordinamento auspica una seria riflessione".