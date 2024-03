"Taglieremo del 75% la tassa sulle distese"

Taglio della Cosap al 75 per cento a Portomaggiore e al 100 per cento nelle attività delle frazioni. Terminata l’emergenza covid e le conseguenti agevolazioni di esenzione dalla tassa occupazione suolo pubblico, l’amministrazione di Portomaggiore ha scelto la strada di una agevolazione strutturale e permanente per i "dehors" degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande. "Abbiamo ragionato, come avevamo anticipato, su una modifica strutturale del regolamento Cosap che sia una concreta agevolazione – spiega l’assessore al Commercio, Enrico Belletti – e che potesse essere al contempo sostenibile ed equa, e l’abbiamo condivisa con le associazioni di categoria. Con questo provvedimento, che approderà in Consiglio a brevissimo, smettiamo di affrontare la questione con esenzioni anno per anno, ma intendiamo dare un segnale forte per sostenere le attività commerciali. La decisione è quella di abbattere in modo permanente del 75% la tassa per gli esercizi del capoluogo, sia occupazioni permanenti che temporanee, e del 100% per quelli nelle frazioni". La misura sarà applicata già per l’anno in corso sia alle richieste di occupazione suolo pubblico permanenti che temporanee. "Non è frequente né scontato un provvedimento di questo tipo, che abbiamo voluto e ci auguriamo possa sostenere concretamente le nostre attività", conclude Bernardi (foto).

f.v.