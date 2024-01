Taglio del nastro del nuovo impianto idrovoro ’Cavaliera’

Oggi, alle 10.30, all’Impianto Pilastresi di via Anime Condotti a Stellata, il Consorzio di Bonifica Burana poserà la prima pietra di un impianto idraulico che saprà scrivere, tra irrigazione dei campi e sicurezza idraulica nei momenti di piena, la vita e l’economia di chi abita queste terre di pianura e di fiumi. Alle presenza delle autorità, si terrà la partenza del cantiere del "Nuovo impianto idrovoro Cavaliera’. E’ stato finanziato per 68.182.614,83 euro, da Pnrr, Italia Domani Piano di Ripresa e Resilienza, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Emilia-Romagna, nell’ambito degli interventi di miglioramento del Sistema Irriguo e di Scolo del Bacino Burana-Po di Volano. Sarà al servizio di un’area di 324.000 ettari popolata da 335.000 abitanti. E’ una delle più grandi opere pubbliche che mai sia stata vista nel territorio in questo mezzo secolo di storia. Verrà realizzato a Bondeno, in località Malcantone a potenziamento del polo Pilastresi di Stellata. Un impianto storico che in questo modo raddoppia. Avrà la capacità di scolare sino a 60 metri cubi al secondo.