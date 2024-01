Taglio del nastro dell’isola ecologica per conferire i rifiuti

Riciclare proteggendo l’ambiente e differenziando i rifiuti. Sarà inaugurata oggi, alle 14.30, presso l’isola ecologica di Via della Vite a Vigarano Pieve, la nuova "zona di flessibilizzazione" appena realizzata. "Si tratta di una nuova area di conferimento dei rifiuti a disposizione dei cittadini – spiega il sindaco Davide Bergamini -. Un nuovo utile servizio che permette di conferire in autonomia oltre al normale servizio di raccolta "porta a porta". In occasione dell’inaugurazione saranno illustrate le modalità di conferimento e il nuovo servizio a disposizione dei vigaranesi. "Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare – invita il primo cittadino -. Saranno pubblicate in seguito all’inaugurazione tutte le modalità di conferimento sui canali di comunicazione del Comune". Vigarano infatti ha da poco inaugurato non solo il nuovo sito internet ma anche una App gratuita, che si può scaricare dì sul proprio telefono cellulare. All’interno del sito si trovano tutti i tutti i servizi. L’App dedicata poi, permette di ricevere una serie di informazioni utili irettamente sul telefono".