Taglio del nastro nella palestra Saranno protagonisti gli alunni

Conto alla rovescia per l’inaugurazione della palestra, in via Padova 15 a Portomaggiore. L’Amministrazione Comunale di Portomaggiore annuncia il taglio del nastro della nuova struttura, cerimonia che si terrà lunedì 15 maggio alle 9. L’evento sarà nella palestra, in via Padova 15. L’inaugurazione si svolgerà in concomitanza proprio con un’attività sportiva dell’Istituto Comprensivo (si tratta di un progetto continuità sportiva tra le classi quinte della scuola primaria e la prima della scuola secondaria di primo grado). Saranno presenti alla manifestazione anche alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale per rivolgere un saluto alla cittadinanza e per illustrare il progetto. Un evento per la comunità di Portomaggiore al quale saranno presenti numerosi residenti.