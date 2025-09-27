Taglio del nastro per il 78° ’Settembre Copparese’

Sul palco centrale dinanzi alla residenza municipale, è stata ufficialmente inaugurata la fiera del 78° Settembre Copparese. Alla cerimonia del taglio del nastro erano presenti autorità civili, militari, rappresentanti dell’associazionismo, consiglieri comunali che non hanno voluto mancare all’apertura di un evento importante, capace di aggregare la comunità. Un aspetto che è stato sottolineato nel proprio saluto iniziale dal sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni, affiancato dalla vice sindaco Bruna Cirelli, dagli assessori Fabio Felisatti, Francesca Buraschi, Alessandro Amà e dal presidente del Consiglio comunale Lorenzo Fiammanti: "La Fiera è un appuntamento molto sentito dalla collettività che, avendo raggiunto la 78esima edizione, si conferma come uno dei momenti tradizionali più attesi dell’anno. Per questo desidero ringraziare la Pro Loco Copparo per l’organizzazione e il coordinamento, nonché l’elevato numero di realtà e associazioni del territorio che sono state coinvolte nel percorso di programmazione e realizzazione della kermesse. Mi preme ricordare che gli stand gastronomici sono curati da volontari di associazioni locali e invito i cittadini e visitatori a partecipare in maniera massiva e a gustare i piatti da loro preparati, perché questo è un modo per sostenere le loro inestimabili attività". Da sempre la fiera si muove nel solco della tradizione, senza però rinunciare ad introdurre elementi di novità che abbraccino attuali gusti e tendenze: un esempio è il debutto della tombola, che verrà estratta domani alle 19, con un montepremi di 12.500 euro.