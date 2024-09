Taglio del nastro per la Fiera. Musica, arte e gastronomia La Fiera di Copparo ha aperto i battenti con numerosi eventi confermati, tranne "Una Tirata per la Romagna" annullata per la provenienza dei partecipanti dalle zone alluvionate. Iniziative come il torneo di Padel e la Corsa delle Vespe sono in programma, insieme alla mostra di pittura "Passeggiando con me stesso" in memoria di Alessio Piva.